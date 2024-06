Festa do Forte da Casa dá destaque às tradições ribatejanas

As tradições e as vivências ribatejanas estão bem vivas no Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, que as volta a promover na Festa em Honra do Sagrado Coração de Jesus, que vai animar a vila de 7 a 10 de Junho. O programa dos quatro dias de festa é vasto mas os destaques voltam a ser a noite da sardinha assada, a 7 de Junho a partir das 22h00, com distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho pelo recinto. Quem gosta de tauromaquia pode contar com várias garraiadas agendadas para os dias 7 de Junho à 01h00, 8 de Junho às 19h00 e dia 10 de Junho às 18h00.

Um dos momentos mais simbólicos da festa é a tradicional eucaristia em honra do Sagrado Coração de Jesus, seguida de procissão pelas ruas da vila no dia 9, domingo, a partir das 17h00. Vai acompanhar a procissão a banda de música dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria.

Do cartaz musical constam nomes como Romana (dia 10, às 22h30), Chave D’Ouro (dia 7, às 23h00), Canta Brasil (dia 8, às 21h00), Dados Viciados - um tributo aos Xutos e Pontapés (dia 8, às 22h30) e ÀVariações, tributo a António Variações, dia 9, às 22h30. Pelo meio há espaço no programa para a actuação de DJ e vários grupos populares da região, incluindo uma noite de folclore, a actuação do grupo DanceAddicted, danças sevilhanas com Las Martinez e a actuação da Escola de Fados do União Desportiva e Cultural do Forte da Casa. A festa termina, como habitualmente, com um espectáculo de fogo de artifício nos céus da vila. No recinto não vão faltar diversões e os habituais tasquinhas com comes e bebes.

A vila do Forte da Casa está fortemente ligado à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na liturgia, essa devoção está relacionada com o amor e compaixão sofridos pelo coração de Cristo em relação à humanidade e acredita-se que essa devoção terá começado através de uma freira católica francesa, depois de ter presenciado um conjunto de aparições entre 1673 e 1675.