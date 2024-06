Festas de Abrantes estão de volta à cidade com cartaz de luxo

Até meio do mês, Abrantes vai estar animada com as tradicionais festas da cidade, nas quais não vai faltar música, animação, artesanato e tasquinhas onde os mais gulosos vão poder satisfazer o apetite. Com arranque marcado para sexta-feira, 7 de Junho, pelas 17h30, com a iniciativa Alunos ao Largo, no Largo das Artes e Largo João de Deus, as Festas de Abrantes contam esta edição com um cartaz musical de luxo, com nomes bem conhecidos do panorama nacional. O primeiro nome sonante a subir ao palco é David Carreira que vai actuar na primeira noite, no palco principal, na esplanada 1º de Maio, pelas 22h30, seguindo-se a performance da DJ Ana Isabel Arroja e Atiik. Ao Palco dos Nossos, que é novidade este ano e que se dedica a divulgar a música feita por gentes do concelho, sobem, na mesma noite, os 100 Sentido Band.

O segundo dia de festas é dedicado ao desporto e arranca cedo com a Taça de Portugal Agility no Hipódromo em Rosssio ao Sul do Tejo (09h30), seguindo-se um torneio de padel no Aquapolis Norte, pelas 10h00 e, à mesma hora, o II Torneio de Ténis de Mesa, no Pavilhão Desportivo da Escola D. Miguel de Almeida. Além das actuações de bandas filarmónicas do concelho (19h00) - evento que tem seguimento nos dois dias seguintes - no palco instalado na Praça Barão da Batalha neste dia também vão dar música os Toc’abrir (21h30), no palco sito no Jardim da República; e os The Gift (22h30), Rúben da Cruz e Brix, no palco principal. Os Hyubris actuam no Palco dos Nossos, localizado na Praça Raimundo Soares.

No domingo, 9 de Junho, é dia de ouvir cantar o fado pela voz de Sara Correia, que sobe ao palco principal pelas 22h30. Pedro Carrilho e Rasilmar encerram a noite na Esplanada 1º de Maio e Miguel Estrada e Cobra Cega o Palco dos Nossos. Na segunda-feira, 10 de Junho, o dia é dedicado aos mais novos com o espectáculo infantil Traquinas (11h00), no Palco dos Nossos, que às 00h00 recebe Salomé & Band. Jorge Guerreiro actua pelas 22h30 no palco principal, que no dia seguinte recebe Cais Sodré Funk Connection.

Marchas populares e homenagem à ESTA

As marchas populares vão encher de cor e alegria as ruas da cidade na quarta-feira, 12 de Junho, que também vai ser animada por Ruizinho do Acordeão e os HotPlay. David Antunes & Midnight Band com os convidados Jéssica Cipriano, Emanuel Moura e David Luís pisam o palco principal a 13 de Junho e Carlão a 15 de Junho. No dia 14, Dia da Cidade, o Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, vai certamente receber muitos fãs e admiradores de Tony Carreira, que entra em palco pelas 22h30.

No Jardim da República vão estar as tasquinhas do Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes, do Clube Desportivo “Os Patos”, da Casa do Povo de Mouriscas, da Associação Cultural Os Amigos de Martinchel, da Casa do Povo do Pego, do Centro Recreativo e Cultural de Barreiras do Tejo, da Sociedade Cultural e Recreativa de Carreira do Mato, do Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede “Os Dragões” e do Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos. A feira de artesanato vai contar com a presença de vários expositores de vários pontos do país e a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) vai ser homenageada pelos 25 anos de existência, para além da habitual homenagem aos funcionários do município.