“União do Forte da Casa com a freguesia da Póvoa de Santa Iria foi uma boa decisão”

Fundada em 2017 a empresa Arestas Serenas conta com sete funcionários e dedica-se à comercialização e instalação de pavimentos flutuantes, laminados e vinílicos, de tectos e paredes e de complementos como perfis e rodapés. A empresa conta com técnicos e comerciais devidamente credenciados.

Realiza trabalhos nas área da saúde, educação, hotelaria, comércio, desporto e habitação. Com sede e showroom na Rua dos Lusíadas nº16, Loja, Forte da Casa, funciona de 2ª a 6ª feira das 08h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00 e aos sábados, das 09h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h00.

No site da empresa, em www.arestasserenas.pt apresentam-se catálogos dos diversos materiais e produtos, com as respectivas referências e preços, onde é também possível a efectuação de encomendas online. Em alternativa poderá contactar por telefone, pelo endereço de email loja@arestasserenas.pt, e presencialmente.