Arinto & Touriga para quem gosta de novas experiências

A Garrafeira e Wine Bar de Renata Abreu chama-se Arinto & Touriga e é um espaço de experiências, conhecimento e aproximação ao mundo dos vinhos, onde as pessoas são desafiadas a provar sem receio, para se sentirem à vontade na altura de escolher um vinho.

A funcionar de terças a sábados das 10h30 às 20h00 e com mercado aos domingos, das 10h00 às 13h00, a Arinto & Touriga fica no nº 57 da Avenida D. Afonso Henriques, em Santarém e abriu a 29 de Maio.

Com vinte anos de ligação a quintas produtoras de vinhos, nomeadamente na área comercial ligada à exportação, Renata Abreu é a pessoa indicada para explicar aos clientes que cada garrafa de vinho tem muita história e qual a importância dessas histórias no produto final.

“Entrei neste mundo por um acaso da vida e actualmente não quero fazer outra coisa. O vinho é uma paixão. Cada ano é um ano diferente, com novidades e isso acaba por ser apaixonante. Quero partilhar este sentimento e sei que vou ter um trabalho acrescido no esclarecimento e educação do consumidor porque muitas pessoas não conhecem bem este conceito, mas estou preparada para este desafio”, sublinha.

Na Garrafeira e Wine Bar Arinto & Touriga há vinhos de todas as regiões e muitos vinhos internacionais. Ali é permitido ao consumidor ter uma experiência. Terá a possibilidade de provar vinhos, beber vinho a copo, com algumas tapas disponíveis para acompanhamento. E isso permite a partilha de experiências. Quanto à adição de cervejas ao portfólio de produtos, Renata Abreu refere que não está previsto. “Penso em vir a adicionar apenas as Grape Ales, cervejas artesanais com gosto de uva”, conclui.