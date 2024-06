Felijardim diversifica a oferta com a criação de secções de Lar, Jardinagem e Animais

A Felijardim de Isabel Dinis, com sede em Liteiros, Torres Novas, está a diversificar a oferta, criando novas secções. A empresa que comercializa máquinas e equipamentos para jardinagem, floresta, agricultura, indústria e casa, prestando também assistência técnica e aconselhamento profissional, tem agora um espaço lar, um espaço jardinagem e um espaço animais, à disposição dos clientes. Para Isabel Dinis, a criação do espaço lar, numa loja onde a maioria dos clientes actuais são homens, tem como objectivo responder a novos clientes. “É um desafio, mas sentimos necessidade de ter oferta para o público feminino”, sublinha.

Outros espaços a ser desenvolvidos são o espaço jardinagem com adubos e pequenos utensílios para jardim, e a espaço dedicado aos animais de companhia, que foi iniciada com a oferta de rações, mas cuja intenção é ter um leque de serviços diversos. A aposta da Felijardim vai ser na comercialização de produtos nacionais e biológicos. À equipa juntou-se o colaborador Gonçalo Silva, que veio dinamizar o negócio com os seus conhecimentos e experiência no ramo de máquinas para floresta e jardim. Actualmente, a empresa pretende encontrar mais um colaborador para a assistência (oficina), prova que o negócio está em fase de desenvolvimento.

A Felijardim foi criada em 2020 por Mário Felícia, tendo após o seu falecimento prematuro no ano passado, passado a ser gerida pela ex-mulher Isabel Dinis. A actual gerência pretende continuar a dar asas ao sonho do seu fundador e continuar a ser uma empresa de referência pela qualidade dos serviços prestados, estando sempre ao dispor para bem servir com qualidade e profissionalismo.