“Um novo aeroporto é importante mas a regularização do Tejo devia avançar primeiro”

Rodrigo Cordeiro, gestor financeiro da Dijocarros Ldª, em Perofilho, Santarém, não contesta a necessidade de construção de um novo aeroporto, nem questiona o local indicado para o mesmo, mas chama a atenção para as prioridades em matéria de grandes investimentos públicos.

“Portugal tem vindo a ser afectado pela seca extrema e pelas alterações climáticas que têm tido um grande impacto nos caudais dos rios. Penso que seria urgente e necessário avançar previamente com a regularização do Rio Tejo. Existem muitos locais que dependem da água das barragens para fins agrícolas e existem zonas onde esta é quase inexistente”, justifica.

Com a Feira Nacional da Agricultura na ordem do dia, é também sob o ângulo da sustentabilidade que avalia a importância do sector.

“Os agricultores não são suficientemente valorizados, considerando que são eles que cultivam os campos e produzem os alimentos que chegam à nossa mesa todos os dias. E que desempenham um papel fundamental na preservação do meio ambiente e na sustentabilidade agrícola. Temos que reconhecer e valorizar mais o seu trabalho para garantir que continuam a produzir o melhor para as gerações presentes e futuras”, defende.

Refere que, sempre que possível, opta por comprar produtos nacionais, não só pela qualidade dos mesmos mas também pela pegada ecológica que a importação de produtos que não são produzidos em Portugal, causa ao meio ambiente.

A feira traz recordações de infância nomeadamente ao nível da exposição de animais e de máquinas agrícolas que o fascinavam pela sua grande envergadura. E recordações da adolescência e do convívio com amigos e família naquele espaço.

Actualmente tem um cão que adoptou, não só pela companhia que oferece mas também pela partilha, interacção e afecto que gera, a par do compromisso e sentido de responsabilidade de cuidar de outro ser vivo que, segundo ele, “desafia-nos e estimula o melhor de nós”.

Rodrigo Cordeiro continua a frequentar a Feira Nacional da Agricultura a título pessoal pelo convívio que proporciona e pelas várias actividades de animação. Gosta de estar presente nos concertos e de visitar tasquinhas, lamentando apenas não poder aproveitar tudo o que a feira tem para oferecer.

Sobre a Dijocarros, refere que a empresa surgiu como alternativa aos concessionários, dispondo de serviços de mecânica e manutenção, pintura em estufa e reparação de carroçarias. Acrescenta que se destaca ainda pela venda de viaturas semi-novas e usadas com garantia e por uma equipa competente, experiente e apaixonada.