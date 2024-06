Tirar a carta num veículo de mudanças automáticas não permite conduzir um com mudanças manuais

A Escola de Condução Roda Segura, em Santarém, existe desde 2016. Tem como principal conceito a transparência. Para além dos serviços de formação para a obtenção da carta de condução categoria B e A1, presta serviços de revalidação de carta de condução, trata de documentos relacionados com a carta de condução e veículos e lecciona aulas a pessoas que já possuem carta de condução.

Dada a natureza dos serviços, tem clientes das mais variadas idades, a partir dos 15 anos e meio. A gerente, Deolinda Maria Inácio Francisco, que lida com toda a gente, acaba por ser a imagem de marca da Roda Segura, a par do seu ondulado logótipo, com uma jante no ó e letras amarelas.

Ver a formação do candidato concluída com sucesso é o mais gratificante para a Roda Segura porque valida a qualidade dos seus profissionais. As principais mais-valias, a par da qualidade do ensino, são, segundo a responsável, atenção, interesse e disponibilidade permanentes.

O maior desafio actualmente prende-se com a evolução das viaturas. “Com o avanço das tecnologias nota-se uma maior dificuldade dos candidatos na adaptação ao automóvel de caixa manual e acaba por ser, nesse sentido também, que futuramente, como em tudo na vida, o avanço da tecnologia trará benefícios e dificuldades. Mas temos de nos adaptar à mudança”, sublinha Deolinda Francisco. Actualmente e de uma forma resumida e simplificada, pode dizer-se que é possível tirar a carta num veículo de caixa automática ou eléctrico (que não tem caixa de velocidades ou embraiagem), mas o condutor fica impedido de conduzir veículos de caixa manual, enquanto quem tira a carta em veículos de mudanças manuais, pode conduzir qualquer veículo.

A escola Roda Segura fica no nº 7 da Praceta Dr. Francisco da Luz Rebelo Gonçalves, em Santarém e funciona de segunda a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00 e aos sábados das 10h00 às 12h00.