Forte da Casa é uma localidade com vida e com muito comércio

Para Marco Barreira, gerente do stand Automóveis Barreira, o melhor do Forte da Casa são as pessoas e o pior, diz os semáforos que, segundo ele, “são muitos”.

O stand Automóveis Barreira tem um serviço de venda de viaturas com garantia de máxima qualidade, com apoio incondicional aos clientes, assente na longa experiência do gerente no sector.

Mais do que um empresário, Marco Barreira é um apaixonado pelos automóveis e toda a sua reputação profissional e pessoal está em jogo quando aconselha os clientes e lhes vende uma viatura.

“Antes de mais nada adoro a minha actividade. Posso até dizer que é um sonho que criança realizado”, explica, como se essa fosse a primeira garantia antes de qualquer outra garantia legal.

O empresário irá votar para o Parlamento Europeu porque não só acredita que é vantajoso para Portugal pertencer à União Europeia, como sente que é dever dos cidadãos participarem nos actos eleitorais. Para ele, o dever tem importante significado. E se não fizesse o que faz, confessa que talvez gostasse de pertencer às forças especiais, o que lhe permitiria sempre “ajudar as pessoas e o País”.

Com o seu stand aberto no Forte da Casa, Marco Barreira tem uma visão da localidade muito diferente de quem não a conhece bem e que ainda acredita que se trata de um mero dormitório de Lisboa.

“O Forte da Casa é uma zona de bastante comércio, desde o pequeno comércio a empresas de grandes dimensões”, explica. E deixa um convite: “Visitem o Forte da Casa e os Automóveis Barreira”.