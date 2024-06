Tasquinhas do Alviela no final de Junho em S. Vicente do Paúl

A 15ª edição das Tasquinhas do Alviela vai decorrer de 28 a 30 de Junho, no Jardim da São Vicente, em São Vicente do Paúl, concelho de Santarém, tendo como tema Pão & Vinho. A organização pertence à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, que vai contar com um apoio financeiro de 10 mil euros por parte da Câmara Municipal de Santarém.

O evento vai contar com a participação de quinze associações da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira e tem uma estimativa de custos de cerca de 42.680 euros. O objectivo é manter a tradição de levar milhares de pessoas àquela freguesia, atraídas pela gastronomia e pelas tradições locais, bem como promover o desenvolvimento cultural e económico dessa comunidade do concelho de Santarém.