Agrifonte vai ao encontro do cliente com produtos de qualidade e preços para agricultura e bricolage

A Agrifonte é uma empresa com largos anos de experiência na venda e distribuição de produtos para a agricultura e uma grande gama de rações para animais de companhia. Com loja em Fonte da Pedra, Achete, concelho de Santarém, a Agrifonte comercializa produtos e máquinas para agricultura, ferramentas, ferragens, material de rega e canalização, rações, cereais, produtos fitofármacos, postes tratados e redes, plantas, sementes e flores. Vende artigos de bricolage, bem como animais de capoeira, material de lar, gás entre outros.

A Agrifonte é visitada por clientes de todo o concelho Santarém e de vários concelhos envolventes. Há mais de 40 anos Alfredo Henriques Botequim e sua esposa Leonor Finote Botequim iniciaram a actividade com venda e distribuição rações para animais, cereais e adubos e com a evolução nasceu a Agrifonte.

A Agrifonte conta com cinco colaboradores, funciona na Rua Casal da Comenda, Fonte da Pedra, Achete de segunda a sábado das 09h00 às 13h00 horas e da 14h30 às 19h00 horas e tem parque de estacionamento com vários lugares e facilidade de acesso a viaturas pesadas com atrelado.

Alfredo Botequim, além de administrador da Agrifonte, há cerca de 40 anos foi convidado pelo fundador de uma fábrica de rações de Leiria para comercial. Hesitou, mas depois assumiu fazer toda a zona do Ribatejo, Alentejo e Algarve, com muito esforço e experiência, até hoje, foi um sucesso e angariou uma boa carteira de clientes, com os quais existe uma boa relação, e se mantêm fidelizados com a ajuda da boa qualidade dos produtos.