A Tasca do Bronze ainda fica mais animada durante as festas da cidade

O Restaurante A Tasca do Bronze, em Almeirim, é bastante procurado por clientes de todo o lado do país, mas regista um maior fluxo de clientes em determinadas alturas, nomeadamente durante os dias das Festas da Cidade.

Esse é um dos motivos porque a sócia-gerente, Maria da Luz Oliveira, gosta das festas e porque concorda com a ideia da contratação de ainda melhores artistas mesmo que alguns espectáculos tenham que ser pagos, como acontece noutras cidades. “Concordo, pois assim viriam ainda mais pessoas, nomeadamente de fora da cidade”, explica.

A empresária elogia o trabalho da câmara municipal, nomeadamente os lugares de estacionamento criados, mas considera que até poderiam ser mais.

“A câmara tem feito um bom trabalho. As obras que tem feito têm sido benéficas para a população. No entanto existe a necessidade de mais estacionamento aqui na zona dos restaurantes. Há muita falta de lugar para estacionar e isso acaba por prejudicar os restaurantes”, defende.

Quanto ao poder central critica a “grande sobrecarga de impostos, não só na restauração mas para todos os negócios e empresas”.

Sobre a elevação de Almeirim a cidade, em 1991, diz que foi uma boa decisão e que também contribuiu para o desenvolvimento e surgimento de muitas empresas, nomeadamente na zona industrial, que dão trabalho a muitas pessoas da cidade e a outras que vêm de outros lados.

A Tasca do Bronze, com restaurante e esplanada, tem pratos típicos de comida portuguesa e algumas especialidades da casa, como a sopa da pedra, sopa de peixe, canja, enguias fritas, caldeiradas, grelhados, arroz de garoupa, paelha, bifanas, caracóis, e muitos outros. Fica no nº 149 da Rua de Coruche e funciona das 12h às 15h00 e das 19h00 às 22h00, com a esplanada a funcionar das 10h00 às 22h00.