A. Ferreira Lda Electrodomésticos tem grandes marcas sempre ao melhor preço

A.Ferreira, Lda é agente oficial das principais marcas de electrodomésticos mantendo ligações com estas há vários anos. Ao visitar as suas lojas pode contar com a simpatia da profissional equipa de atendimento pronta a esclarecer qualquer dúvida e a aconselhar o cliente na sua compra. Actualmente tem duas lojas físicas para venda ao público e uma central de revenda, com exposição de todas as gamas de grandes e pequenos electrodomésticos, mobiliário, colchoaria e equipamentos profissionais de hotelaria, assim como uma página para venda online www.aferreira.eu. A empresa está localizada na Rua Marquês de Rio Maior, 44, em Alhandra. Encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado das 9h00 às 20h00.