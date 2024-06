FeirOurém junta colectividades e agentes impulsionadores da economia do concelho

Mais do que uma feira, a edição deste ano da FeirOurém, que se realiza de 19 a 23 de Junho, pretende funcionar como um encontro de visões, uma concertação de colectividades e agentes impulsionadores da economia do concelho. A edição de 2024 da FeirOurém vai acolher cerca de 90 stands interiores e exteriores.

Mariza, Calema, José Malhoa, Quinta do Bill e Função Públika estão entre os artistas convidados para a FeirOurém de 2024, num programa que também envolve protagonistas e colectividades locais. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, afirmou, na sessão de apresentação do certame, em Março deste ano, que “a FeirOurém se distingue como uma montra de prestígio e uma plataforma de oportunidades ímpares para os agentes económicos locais, regionais e nacionais. Mais do que uma feira, o certame apresenta-se como um encontro de visões, uma concertação de colectividades e agentes impulsionadores da economia que enriquecem o nosso tecido empresarial”, disse.

Um dos dias mais aguardados, e à semelhança de anos anteriores, no dia 20 de Junho, data em que se comemora o Dia da Cidade e é feriado municipal, decorrem as cerimónias protocolares e a tradicional sardinhada. A entrada é gratuita, com bilheteira apenas para alguns espectáculos. Serão instalados quatro restaurantes, uma área de Street Food, oito bares, expositores de automóveis e máquinas agrícolas, diversões, entre outros. A novidade deste ano será uma tenda direccionada ao Shrines of Europe, com o intuito de realizar um conjunto de actividades de música e artesanato, que juntam a cultura de diversos países.

No Centro Municipal de Exposições, outro dos locais privilegiados do certame, existem espaços dedicados aos expositores de actividade económica, bem como ao Mundo Rural, composto por bancas ecorurais e de venda de produtos locais e regionais, ocupando uma área de cerca de 1800 metros quadrados.