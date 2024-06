Future Turbo é especialista na reconstrução e preparação de todo o tipo de turbos

Aberta desde 2021 a Future Turbo é uma empresa especializada na reconstrução e preparação de turbos de todo o tipo de veículos (ligeiros, máquinas ou camiões). Os turbos são afinados em banco de ensaio com a emissão de relatório detalhado atestando o cumprimento de todos os testes realizados.

Tem capacidade para reconstruir um turbo de um dia para o outro e no caso da preparação a mesma é feita no turbo do cliente e em 48 horas. Os orçamentos são gratuitos e a empresa tem serviço de recolha e entrega em oficinas e parceiros de negócio na zona de Santarém. No caso de material que esteja em stock as entregas são feitas no próprio dia. E faz também envios para todo o país, ilhas incluídas, através do CTT Expresso, com entregas em 24 horas. Trabalham também com a GLS e outras transportadoras.

Para além disso dispõem de mais de 200 turbos reconstruídos em stock, disponíveis para entrega imediata tornando assim o serviço mais rápido, mas com a mesma qualidade. Dispõe de banco de potência com tracção às duas rodas o que lhes permite testar os veículos sempre que necessário.

Catarina Pauzinho é responsável pelo atendimento e pela parte administrativa e a empresa assenta na experiência profissional de Marco Pauzinho que trabalha no sector há 28 anos trabalhando com turbos desde os 16 anos de idade. Com sede em Comeiras de Baixo, Santarém, a Future Turbo tem ampliado a gama de serviços que presta. É o caso, por exemplo, da limpeza de filtros de partículas de veículos ligeiros, pesados e agrícolas, para a qual a empresa dispõe de máquina certificada.

É realizado um teste de obstrução quando o filtro chega e após a limpeza e a secagem é feito um novo teste para verificar o resultado. E todos os filtros limpos são depois acompanhados de um relatório com os níveis de obstrução e entregues ao cliente.