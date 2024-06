Os rostos do poder local da área de intervenção de O MIRANTE

O Guia Autarcas e Autarquias da área de influência de O MIRANTE, que engloba os 21 concelhos do distrito de Santarém, mais os concelhos de Azambuja e Vila Franca de Xira, do distrito de Lisboa, é um documento único e valioso.

Dá a conhecer a todos os cidadãos eleitos democraticamente para os executivos das câmaras municipais, nomeadamente presidentes e vereadores, bem como os presidentes de junta de freguesia e presidentes das assembleias municipais, para o mandato 2021/2025.

Se, em freguesias pequenas, os eleitos locais são conhecidos da maioria das pessoas, nem sempre o mesmo acontece quando se trata de juntas de freguesia muito populosas, assim como de assembleias e câmaras municipais. Ao divulgarmos os cerca de 400 rostos e respectivos nomes dos que escolhemos para nos representarem, nesta vasta área geográfica, prestamos um serviço à democracia e fazemos justiça a quem se disponibilizou para trabalhar pelo bem comum.

Independentemente dos partidos e movimentos políticos pelos quais se candidataram, e do melhor ou pior desempenho dos cargos, todos merecem o nosso reconhecimento. Sem a sua disponibilidade o poder autárquico democrático não existia.

Os nossos autarcas não são conhecidos nem mediáticos. Nem mesmo quando recebem nos seus municípios primeiros-ministros, ministros, secretários de Estado ou presidentes da República, são mencionados nos órgãos de comunicação social de Lisboa.

Se há uma obra importante para a comunidade a ser inaugurada, o assunto principal nos noticiários são as declarações dos políticos e as respostas que dão uns aos outros através de televisões e jornais; as frases sonantes criadas pelos seus gabinetes de imagem. O poder local e o trabalho que se faz na região.... é paisagem. Quando muito aparecem nos programas de variedades que pagam para ter nas suas terras, a falar de fugida de coisas importantes, entre artistas mais ou menos irrelevantes, apresentadores a divulgarem até à náusea os números de telefone para um qualquer concurso. Mas são eles que lidam com os problemas do nosso quotidiano. E é através desta iniciativa de O MIRANTE que ganham outra visibilidade. A visibilidade que merecem pela sua dedicação à causa pública. Para além dos nomes e fotografias dos eleitos, traçamos um perfil de cada um dos 23 presidentes de câmara, com base no trabalho que os jornalistas de O MIRANTE desenvolvem em cada um dos municípios.

O Guia Autarcas e Autarquias é um documento que ajuda a fazer a história do poder local na nossa área geográfica e terá apresentação pública em vários concelhos.