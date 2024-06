Agro Ribatejo é o expositor mais antigo da Feira de Agricultura

A Agro Ribatejo Ldª é o expositor mais antigo da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, tendo uma presença ininterrupta na mesma desde a primeira edição em Maio de 1954, quando ainda era Feira do Ribatejo e se realizava na zona urbana da cidade.

“Neste momento contamos com 70 anos de expositor na Feira do Ribatejo, 60 na Feira Nacional de Agricultura e 30 anos a expor no Centro Nacional de Exposições. Esta feira alavancou o nosso negócio de uma forma extraordinária e ainda hoje é palco para muitos negócios e futuros negócios”, explica o actual sócio-gerente da empresa, Gonçalo Eloy.

Este ano o empresário volta a receber no seu stand da feira, visitantes de Norte a Sul do País, para divulgar os serviços da empresa e ficar a saber o que se passa nas diferentes regiões de Portugal. É algo que faz com imenso prazer e só lamenta que alguns dos seus convidados não compareçam.

“Do que menos gosto é ver que muitas entradas que compramos e enviamos previamente, são utilizadas por quem as recebe para entrar depois das 22h00 horas. A esta hora o nosso stand já está fechado e obviamente não temos o retorno esperado para o investimento avultado que fazemos”, explica.

Gonçalo Eloy é um apaixonado pelo sector agrícola e conhece bem a importância da nossa agricultura e dos nossos agricultores, defendendo que sejam cada vez mais valorizados e ouvidos com muita atenção pelos políticos e associações. “São os campos que os agricultores cultivam que nos alimentam e que nos tornam competitivos. Trabalhar o campo com tanta adversidade não é tarefa fácil”, realça.

Permanentemente atento ao que se passa, salienta o recente recuo da Comissão Europeia na intenção de reduzir em 50 por cento os pesticidas na agricultura, até 2030, desejando que sejam encontradas alternativas.

“Essa medida caiu graças ao protesto dos agricultores, para desagrado dos ambientalistas. Espero que surja uma solução que beneficie os agricultores e o nosso planeta. Não será fácil. Com as secas extremas e outras alterações climáticas o sector agrícola passa por muitas dificuldades e existe a necessidade das explorações serem rentáveis. No entanto, necessitamos também de um planeta saudável e sustentável. Colocar tudo numa equação equilibrada não é tarefa fácil”.

O conhecimento do sector agrícola também lhe serve para gerir algumas situações no seu dia a dia. “Quando conduzo, por exemplo para o Oeste, evito estradas nacionais em determinados períodos. Andar atrás de um tractor carregado de tomate não é tarefa fácil e torna-se perigoso pois arriscamos ultrapassagens perigosas”.

Gonçalo Eloy compra produtos portugueses sempre que pode, porque considera que, se não formos nós a “alimentar positivamente a nossa balança comercial”, ninguém o fará. Amigo de animais, tem actualmente um cão Jack Russel, chamado Mancha, que diz ser “completamente louco” e confessa que se apega muito aos animais, sofrendo imenso quando eles partem.

Respondendo a uma pergunta sobre grandes investimentos públicos como o novo aeroporto, diz concordar com eles por serem necessários, mas espera que os decisores não continuem a esquecer o rio Tejo. “É muito importante reter as águas do Tejo para regas por exemplo. Temos uma má gestão dos caudais e consequente falta de água”, lamenta.

A Agro Ribatejo vende peças e acessórios para tractores industriais e agrícolas, promovendo um atendimento eficaz dos clientes, fazendo o seu acompanhamento pós-venda de forma a assegurar a sua total satisfação e garantir o bom nome e prestígio das marcas que representa.

Entre os produtos que comercializa está material de rasto BERCO, material de desgaste MV, Gadanheiras de disco e de pente duplo Gribaldi Salvia. Também vende rastos em borracha para mini escavadoras ITR, vidros para cabine de tractores industriais e agrícolas bem como depósitos de combustível transportáveis e fixos de 50 a 15.000 litros.