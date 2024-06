Alhandra festeja o São João durante dois fins-de-semana

Animação pelas ruas, actividades escutistas, garraiada, demonstrações do movimento associativo, tasquinhas e concertos musicais prometem manter vivas as tradições de Alhandra em mais uma edição da festa popular em honra de São João Baptista, que decorre na zona ribeirinha nos fins de semana de 14 a 16 e de 21 a 23 de Junho. Organizadas pela União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, as festas têm como momento maior e mais simbólico a tradicional procissão em honra de São João Baptista pelas ruas da vila e com final junto ao rio Tejo (dia 23 às 21h00), seguido do tradicional fogo de artifício de encerramento.

A festa tem no cartaz dos concertos nomes como Kris Rosa Quarteto & Dançarinas, a homenagem ao rock português por Cassapo, Arte Música, Wine a Billy Rollers, a banda tributo aos Pink Floyd “After Floyd” e um concerto de DJ/Karaoke com Celeste Baptista. Outros destaques em palco são o tradicional concerto da Banda da Sociedade Euterpe Alhandrense às 18h00 de domingo, 23 de Junho, e a transmissão do jogo Turquia-Portugal do Euro 2024 em ecrã gigante.

Dia 16, domingo, às 15h00, tem lugar uma garraiada da Tertúlia Alhandra a Toireira ao lado do mercado do levante, junto à PSP. A festa é inaugurada na sexta-feira, dia 14, pelas 20h00. Entre outros destaques do programa, que é vasto e merece uma consulta da comunidade, estão também a sexta concentração nacional de Vespas promovida pelo Vespa Clube de Alhandra; a gincana de São João no Coreto pela Casa das Estórias; e uma mostra gastronómica de “Cozinhas do Mundo”, promovida pela comissão social da união de freguesias.

A devoção a São João Baptista em Alhandra já vem de longe e a fé à sua imagem está bem vincada na Igreja Matriz de Alhandra, situada no miradouro do castelo, 33 metros acima da vila. A igreja foi mandada construir pelo Cardeal D. Henrique em 1558 dedicada a São João Baptista. Depois de um grande incêndio ter destruído o templo em 1887, acabou por ter de ser restaurado em 1910. São João Baptista é considerado na fé cristã como um precursor de Jesus Cristo, que veio a baptizar no rio Jordão e a reconhecer como o verdadeiro messias, tendo depois partido para o deserto para pregar.