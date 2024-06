Feira Nacional de Agricultura com dupla visita do Presidente da República

O Presidente da República inaugurou no sábado, 8 de Junho, a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, à semelhança do que tem acontecido em edições anteriores. Mas, desta vez, a visita foi bem mais curta e resolveu-se em menos de hora e meia, devido a compromissos de agenda de Marcelo Rebelo de Sousa. Mesmo assim não faltaram as selfies a pedido de muitos visitantes e também muitos beijos e abraços, denotando que a popularidade do inquilino do Palácio de Belém continua em bom nível.

O Chefe de Estado prometeu que voltará ao certame no dia 13 de Junho, para condecorar o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), no ano em que se assinalam os 70 anos da Feira do Ribatejo, 60 anos da Feira Nacional de Agricultura e 30 anos do parque de exposições de Santarém.

Referindo que não podia estar com grandes intervenções por ser dia de reflexão para as eleições europeias, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu breves palavras de elogio à organização da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo pelo que tem feito pela agricultura nacional. [A feira] “representa muito por Portugal, pela agricultura portuguesa, pela riqueza natural portuguesa, pela nossa biodiversidade, pelas nossas raças autóctones, pelo labor pelos agricultores, por aquilo que é uma componente fundamental da riqueza do nosso país”, disse.

O Presidente da República assistiu também a um excerto de um documentário alusivo ao certame desde os seus primórdios até à actualidade produzido pela administração do CNEMA, liderada por Álvaro Mendonça e Moura. Presentes na inauguração estiveram também o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, o presidente de Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e diversos outros autarcas do município e das freguesias do concelho, bem como o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, alguns deputados da nação, entre muitas outras individualidades.