Festas de Almeirim são para conviver e não para esbanjar dinheiro em música

A Câmara de Almeirim vai gastar 40 mil euros nos artistas que vão passar pelas festas da cidade durante nove dias, de 15 a 23 de Junho, sem nomes sonantes porque os festejos são para as pessoas conviverem e comerem nas tasquinhas. O presidente da autarquia diz que há quem gaste meio milhão de euros em festas, mas que tem de fazer opções e para ele levar à cidade um artista de renome não é importante. “Existem vários artistas sonantes que cobram mais num concerto do que nós gastamos em música durante todos os dias da festa”, realça Pedro Ribeiro.

Para o autarca as festas são sobretudo para as pessoas se encontrarem, conviverem, irem às tasquinhas e a música é apenas uma actividade complementar. Pedro Ribeiro sublinha que meio milhão de euros dá para fazer muitas obras e que a sua opção vai nesse sentido, sublinhando que as festas continuam a estar cheias de gente sem ser necessário ter artistas muito conhecidos. Este ano metade dos espectáculos são feitos por gente do concelho. O autarca salienta ainda que quase toda a logística é feita pela câmara, como é o caso dos palcos, das tasquinhas, do recinto da picaria, que se a câmara tivesse de alugar os equipamentos tal custaria dezenas de milhar de euros.

Pedro Ribeiro refere a título de exemplo, que vai ser necessário mudar o piso e a iluminação das salas de aulas da Escola Febo Moniz, obras que não estavam no projecto da requalificação recente da escola. Investimento que vai custar cerca de 600 mil euros. E se gastasse muito dinheiro nas festas não poderia fazer esta obra e ele prefere fazer coisas que fiquem para o futuro. Sobre as festas o presidente faz depender o sucesso dos festejos do “calor e bom tempo” e realça que este ano continua a aposta nas “várias ofertas desde o folclore aos DJs na Arena”. E folclore é coisa que vai haver todos os dias à noite, depois de jantar no recinto das festas nos jardins da biblioteca.

As picarias, que custam uns seis mil euros, continuam a marcar grande parte das festas, ocupando cinco noites, sempre depois das 00h00. A festa mais dirigida aos jovens que ocorre na outra ponta da cidade, na praça de toiros, com duas sessões, uma no primeiro dia e outra no sábado, dia 22, ambas depois da meia-noite. Os festejos também vão servir para as marchas populares se mostrarem nos dias 15, 16, 19 e 23. Também se incluíram algumas actividades desportivas, por exemplo no segundo dia há o IX Gymfest – Sarau de Ginástica Acrobática no pavilhão Alfredo Bento Calado, e no dia 23 decorre a partir das 19h00 o evento de atletismo “Correr nas Festas”, com partida e chegada na avenida 25 de Abril.

Em termos de concertos, à noite, Nuno Norte actua no primeiro domingo, Five Vox no dia seguinte e a banda Chave D’Ouro na terça. No dia comemorativo de elevação de Almeirim a cidade, 20 de Junho, a animação é por conta do grupo Sons do Minho e no dia seguinte sobe ao palco um projecto de Almeirim: Indecisa – Oficina Musical. No sábado penúltimo dia das festas a música é dos anos 80, com MT80 e a fechar os festejos sobe ao palco principal Maninho.