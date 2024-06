Uma garrafa elegante e distinta para o azeite Ouro Verde da Agri-Mendes

A Agri-Mendes apresentou a sua mais recente novidade na gama de garrafas. Trata-se da Ouro Verde, garrafa Premium de Azeite Virgem Extra, uma criação única que a marca diz representar “a essência da paixão pela tradição do azeite em Portugal, juntamente com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação”.

A garrafa destaca-se entre as demais no mercado. Com um design sofisticado e moderno, é um reflexo do compromisso da empresa com a excelência.

Para a Agri-Mendes, o lançamento desta garrafa simboliza o amor pela terra e pela arte de produzir azeite de alta qualidade, um legado que atravessa quatro gerações. Este momento torna-se ainda mais especial com a entrada da mais jovem geração, pronta para continuar a tradição familiar.

A produção do azeite é feita através de processos exclusivamente mecânicos, com a dedicação e o cuidado que vêm sendo aprimorados ao longo de décadas por toda a equipa Agri-Mendes. Cada gota é uma celebração da riqueza do solo português e do legado da família.

Na nota de imprensa, destaca-se ainda o novo projecto: um lagar com capacidade de produção de 500 toneladas por dia, que estará a funcionar na próxima campanha de azeitona. Este lagar, situado na Torre do Bispo, possui tecnologia de ponta e está a ser concebido com um forte compromisso com a sustentabilidade. Oferece excelente acessibilidade para pequenos e grandes produtores.

A Agri-Mendes, com sede em Comeiras de Baixo, armazéns de palhas e forragem na Fonte da Pedra e o novo lagar na Torre do Bispo, Santarém, é uma empresa familiar que opera em todo o país nas áreas dos azeites e da alimentação animal. Em Maio, recebeu o Primeiro Certificado Olival Circular, distinguindo o seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação na agricultura.