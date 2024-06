Imagem de marca da Martins & Constantino é o rigor e o bem estar animal

A Martins & Constantino Ldª, é uma empresa familiar que comercializa animais vivos, nomeadamente ovinos e carnes frescas. Localizada na zona da Lagoa do Furadouro, Ourém, na Rua Vale dos Henriques, celebrou trinta anos em Maio. Tem também instalações em Caldas da Rainha, Benedita e Odemira.

Os proprietários, Maria Constantino e José Martins, são seguidores de uma tradição de negócio de família de criação de ovinos, que já vai na quarta geração. A sua imagem de marca é o bem-estar animal e o produto de topo, o borrego.

Nos últimos anos a empresa tem investido no âmbito do bem estar animal, nomeadamente no controlo exímio da qualidade da ração, com fórmulas adequadas a cada fase do crescimento, bem como na qualidade da água, através do seu tratamento mecanizado.

A calibração semi-automática de cada animal e o melhoramento da qualidade das camas, com a aquisição de uma máquina encamadora, para que se mantenham secas com o menor esforço humano possível, são outras áreas que mereceram a atenção.

O trabalho é desenvolvido por uma equipa de vinte e quatro profissionais experientes e empenhados, em colaboração com os melhores fornecedores. Segundo os gerentes, tem sido fundamental para o sucesso o empenho e a resiliência.

O principal problema que a Martins & Constantino enfrenta, tal como muitas outras empresas do sector, é o escoamento da lã. Outrora muito valorizada, a procura de lã começou a decrescer nas últimas três décadas com o aparecimento das fibras sintéticas. Os produtores continuam a suportar as despesas com as tosquias mas não obtêm proveitos com a venda da lã.