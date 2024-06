Um apreciador das coisas boas da vida

Luís Filipe Santana Dias foi eleito pela primeira vez presidente da Câmara Municipal de Rio Maior em Setembro de 2021, mas já era líder do município há dois anos, substituindo a presidente Isaura Morais, que foi ocupar o cargo de deputada à Assembleia da República. No entanto, o seu percurso na actividade política começou como vogal na Junta de Freguesia de Rio Maior, no mandato 2005-2009, onde também tinha como presidente Isaura Morais. Sucedeu-lhe no cargo e esteve dois mandatos como presidente da Junta de Rio Maior, até que foi convidado para ser número dois na lista da coligação PSD-CDS para a Câmara de Rio Maior, nas autárquicas de 2017.

É uma pessoa descontraída no estar e no vestir mas assertiva e frontal no combate político, não deixando nada por dizer na defesa das suas ideias e propostas. Sentiu-se como peixe na água na campanha eleitoral e em 2021 conquistou nova maioria absoluta para a coligação PSD/CDS que governa o município desde 2009. Não tinha militância partidária nem actividade política quando entrou na vida autárquica, aos 26 anos, mas entretanto filiou-se no Partido Social Democrata e é actualmente líder da concelhia de Rio Maior. Indica Francisco Sá Carneiro como uma figura inspiradora na política.

Filipe Santana Dias nasceu no dia 6 de Março de 1979 no Hospital das Caldas da Rainha, mas sempre viveu em Rio Maior, de onde é a sua família. Licenciou-se em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Évora e trabalhou sempre ligado ao ramo das carnes. Começou o percurso laboral numa empresa familiar ainda como trabalhador-estudante. Quando acabou o curso foi trabalhar para as Carnes Valinho, em Alcanede. Depois foi director do matadouro da Beira Alta, na Guarda, e director da empresa Fumados Douro no MARL, até 2009, quando foi eleito presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior. Vive em união de facto com a companheira e é pai de duas filhas.

Define-se como um homem honesto, bem-disposto e teimoso. Foi escuteiro durante muitos anos e chegou a chefe de agrupamento. Aí aprendeu muito sobre capacidade de liderança, de aceitação das diferenças e de ver sempre o melhor lado das coisas. Prefere de longe o lenço dos escuteiros ao fato e gravata, que só usa quando tem mesmo de ser. Gosta de pensar que tem vocação para liderar, embora considere que comandar pessoas é das tarefas mais complicadas que se pode ter na vida. Assume que gosta de abraçar responsabilidades, de tomar decisões, reconhecendo que nem sempre acerta mas, modéstia à parte, admite que até tem jeito para isso.

É uma pessoa que transparece aquilo que está a sentir mas não se irrita com facilidade. Até porque, refere, nas funções que ocupa quem se irrite com facilidade estará pouco tempo nelas - ou porque dá em louco ou porque as pessoas deixam de confiar nelas. Tenta ser equilibrado e raramente perde as estribeiras, mesmo quando recebe ameaças, lidando com elas com a boa disposição que o caracteriza. O que o tira efectivamente do sério é a injustiça, a mesquinhez e a desonestidade política. Crê em Deus e em algo mais do que a vida terrena que levamos, assumindo-se como católico semi-praticante.

A guitarra e a mota são escapes para o stress

Homem de bem com a vida, Filipe Santana Dias não tem pruridos em mascarar-se no Carnaval, gosta de andar de moto e aprecia um bom petisco. Adora cozinhar e atreve-se a fazer um pouco de tudo. Lá em casa elogiam-lhe os bifes com cogumelos e natas. Andar de mota é um bom escape para não pensar no trabalho e uma oportunidade para viajar de vez em quando com os amigos. A família não lhe cobra o pouco tempo que passa com ela - embora se sinta por vezes menos bem com isso -, tentando que o pouco tempo que tem para estar com a mulher e as filhas seja de qualidade. Por isso tem uma regra já antiga: não levar trabalho na cabeça para casa, porque as filhas não são presidentes de câmara nem têm culpa que o pai seja.

Filipe Santana Dias tem muitos hobbies aos quais gostava de dedicar mais tempo. Para além da paixão pelas duas rodas e de estar com a família, gosta das actividades agrícolas no quintal da sua casa em Vale de Óbidos, de bricolage e de tocar guitarra. Diz em tom de brincadeira que toca e ouve um pouco de tudo mas que deixou de ouvir novas músicas nos anos 2000. Pink Floyd é uma das referências musicais do autarca que afirma não ser frequente enganar-se - embora tenha dúvidas muitas vezes, que tenta esclarecer o melhor possível para, no final, tomar uma decisão ponderada.

Boa parte da vida de autarca é passada em reuniões. Reconhece que algumas são aborrecidos, mas na esmagadora maioria aprende-se sempre alguma coisa e há ainda a parte do convívio, nomeadamente com outros autarcas, que considera importante também pela troca de experiências. A sua primeira candidatura a um cargo foi na escola, à associação de estudantes. E perdeu. Na escola teve duas fases: foi do género ‘marrão’ até ao 12º ano; na universidade foi um bocadinho mais ‘baldas’ e não faltava às festas académicas. Também tentava não falhar às aulas mas nem sempre conseguia.

Frontal e assertivo, tem uma boa relação com a oposição mas não deixa nada por dizer. Fala do 25 de Abril como o momento que permitiu ao povo ser povo, ter opinião e uma vida sem medo de represálias. Foi um momento político que fez todo o sentido e que acabou em bem, com o equilíbrio que lhe foi dado pelo 25 de Novembro. Sublinha que a liberdade é um processo em construção constante e que, se nos distraímos, depressa desaparece quase sem darmos por isso.