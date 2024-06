“Existem burocracias a mais para qualquer tipo de situação”

O sócio-gerente da André Neves Dias &Filhos Ldª, empresa de materiais de construção de Almeirim, aceita que sejam contratados melhores artistas para as festas da cidade de Almeirim mesmo que alguns espectáculos tenham que ser pagos, como acontece noutras cidades. E justifica a sua opinião da seguinte forma: “As pessoas gostam de festa, não acredito que fosse por se pagar um valor simbólico de entrada que as mesmas tivessem menos afluência. Quanto mais atractivos são os artistas, mais pessoas terá a festa”, defende. André Neves Dias gosta de festas e conta que, quando era mais novo andava sempre nas festas, mas confessa que agora já não faz isso tanto como nessa altura, porque já não tem “muita paciência”.

Para o que também já lhe vai faltando a paciência é para burocracias a mais. “Existem muitas burocracias para qualquer tipo de situação, acho que é algo que está muito mal e que o Governo poderia resolver”, desabafa.

Estando Almeirim a celebrar o 33º aniversário de elevação de vila a cidade, o empresário considera que tal mudança não foi essencial para o desenvolvimento. “Acredito que seria a mesma coisa. Apesar de ser cidade, continuo a considerar que é uma vila pois no geral não houve grandes mudanças”. Avalia de forma positiva o trabalho da câmara municipal, considerando que tem feito boas obras e as ruas estão em condições. Não tem a mesma opinião sobre o desempenho do poder central, pelo menos em relação ao troço de ligação do IC3, entre Almeirim e o Nó da Atalaia da A23. “É uma coisa que já devia estar concluída há muito tempo”.

Sendo Almeirim uma zona agrícola e estando a chegar muitos imigrantes para trabalhar naquele sector, considera que os mesmos são necessários. “Infelizmente sinto que os portugueses estão muitas vezes a desleixar-se para o trabalho e estes imigrantes vêm ajudar a colmatar essa falta de mão de obra nacional”, diz. Com sede no Lote 24 da Zona Industrial de Almeirim e clientes em toda a região, a André Neves Dias &Filhos Ldª, disponibiliza todo o tipo de materiais de construção civil, bem como máquinas para fazer escavações e demolições, e outras mais pequenas para outro tipo de serviços.