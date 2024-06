Castanheira do Ribatejo festeja São João com sardinha assada, procissões e largadas de toiros

As Festas de São João, em Castanheira do Ribatejo, voltam a animar a comunidade entre os dias 21 e 24 de Junho com um programa repleto de actividades culturais para todos os gostos, da animação musical passando pelas largadas de gado bravo, tasquinhas e celebrações religiosas. A actuação do Estúdio de Dança “Dance 4You”, a banda Trio Oásis, DJ Marcos, Estrela Vale, Duo Jorge Paulo e Susana, banda “Raúl, eu e o empregado” e Jorge Guerreiro são alguns dos cabeças de cartaz da festa que volta a ter a colaboração da comunidade, colectividades, associações da freguesia e comércio local. As entradas são livres e os petiscos prometem não faltar.

As largadas de gado bravo, que fazem as delícias dos mais aficionados, estão agendadas para os dias 21 e 22 às 18h00. No sábado, 22 de Junho, há também a tradicional noite da sardinha assada, com distribuição de sardinhas, pão e vinho pela junta de freguesia no recinto da festa a partir das 20h00. Na noite de 22 actuam as sevilhanas da Associação de Promoção Social e depois a noite é dos DJ’s e da música electrónica a partir da uma da manhã.

Os eventos religiosos são um dos pontos altos da festa e começam logo na sexta-feira, dia 21, com uma missa às 18h30 e procissão pelas 19h15 na capela de São João. As festas são inauguradas nesse dia às 20h00. Como manda a tradição, no domingo, dia 23, haverá a missa principal, às 10h30, em memória dos membros já falecidos da comissão de festas e, pelas 16h30 a procissão solene em honra de São João Baptista, acompanhada da fanfarra dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo, da banda da SFRA de Alverca e de cavaleiros. Segue-se o habitual leilão de fogaças antes de jantar. Ainda no panorama religioso o programa da festa inclui uma missa às 18h00 de segunda-feira, dia 24, na Igreja de São Bartolomeu, com uma procissão que segue para a capela de São João. O duo Daniel Matos encerra os festejos com uma actuação pelas 20h30 e o fogo de artifício dará cor aos céus da vila a partir das 23h30.

Junho é, por excelência, o mês dos santos populares e São João é um dos santos mais evocados, com os festejos a terem origem nos antigos rituais pagãos do solstício de Verão e que a cristianização perfilhou.