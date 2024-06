Reparação e substituição de vidros em todo o tipo de viaturas

A Adrião & Fazendeiro - ExpressGlass, em Castanheira do Ribatejo presta serviços de reparação e substituição de vidros auto em todo o tipo de viaturas, nomeadamente ligeiros, pesados e máquinas. Também está preparada para dar resposta a pedidos de proprietários de viaturas clássicas.

Instalada na localidade de residência do gerente Luís Fazendeiro, a empresa tem uma relação de proximidade com os clientes, que são maioritariamente dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Azambuja. Presta todo o apoio processual quer para os clientes, quer para os mediadores e companhias de seguros.

“Estarmos preparados para trabalhar com as novas viaturas que estão a sair no mercado e continuamos a ter formação técnica que nos permite estar permanentemente actualizados. A seriedade e profissionalismo são a nossa imagem. Cuidamos e tratamos da viatura dos nossos clientes como se fossem nossas.”, sublinha Luís Fazendeiro.

Natural de Vila Chã de Ourique, o empresário trabalha no área da reparação e substituição de vidros de viaturas há dezoito anos, após um período inicial de trabalho numa empresa de venda de consumíveis para oficinas. Faz um balanço positivo da sua actividade e diz sentir-se realizado profissionalmente.

Como O MIRANTE referiu numa reportagem em Fevereiro deste ano, Luís Fazendeiro é natural de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, mas vive desde a infância no concelho de Vila Franca de Xira.

O seu primeiro emprego foi na loja de roupa “Ponto 22”, em Vila Franca de Xira e depois, foi passando por várias fábricas da região até entrar na área de vendas. Foi por desafio do amigo Rui Adrião, que ainda hoje é o seu sócio, que surgiu o desafio de entrar no ramo da substituição de vidros. Primeiro em Caldas da Rainha e depois em Castanheira do Ribatejo onde já lidera a empresa há 11 anos.

A loja de Castanheira do Ribatejo, que se situa na Rua do Carril 40 C (rua do Restaurante Aquário e da Equiporave) está vocacionada para o serviço móvel e para as frotas, quer sejam de viaturas ligeiras, quer sejam de viaturas pesadas. O serviço móvel gratuito, colocado à disposição dos clientes tem sido um garante do seu sucesso. A Adrião & Fazendeiro está actualmente a trabalhar com algumas das maiores frotas de viaturas pesadas do país. A empresa dá garantia vitalícia no que se refere à montagem do vidro. Funciona de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.