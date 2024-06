Festas de São João e da Cidade do Entroncamento com nomes sonantes e prata da casa

As Festas de São João e da Cidade do Entroncamento vão ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espectáculos entre o palco do Largo José Duarte Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia. De 21 a 29 de Junho, há concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, djs, tasquinhas e muitas diversões. A câmara municipal disponibiliza transporte gratuito assegurado pelos TURE, na denominada linha das festas.

As festas começam na sexta-feira, 21 de Junho, às 18h30, com uma salva de balonas de tiro e arruada com a Banda do Carteiro. Pelos diversos palcos vão passar artistas conhecidos e outros que se pretendem afirmar no panorama musical, bem como projectos locais ligados à música popular e tradicional. Os DJ vão animar as madrugadas com música de dança. Toy (dia 21), Dillaz (22), Bizarra Locomotiva (24), Filipe Santos (26) e Expensive Soul (29) são alguns dos nomes mais sonantes que vão actuar no Entroncamento.

A prata da casa tem lugar assegurado no cartaz com exibições da Banda da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento, da Academia de Ilusionismo do Entroncamento, do Rancho Folclórico do CERE - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento “Nova Geração”, do Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior, da Academia de Guitarras do Colégio Andrade Corvo ou da Academia de Dança do Entroncamento. O programa religioso em honra do padroeiro conta a 23 de Junho com missa de vigília do nascimento de São João Baptista, na Igreja da Sagrada Família, às 17h00, celebrada pelo bispo da Diocese de Santarém, José Augusto Traquina. Segue-se uma procissão com início no adro da igreja, acompanhada pela Banda da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento. À chegada à capela realiza-se o leilão de fogaças que integram o cortejo. Na segunda-feira, 24 de Junho, Dia do Padroeiro da Cidade, realiza-se a Missa de Solenidade do Nascimento de São João Baptista na Capela de São João, no Largo das Vaginhas.

No panorama desportivo, destaque para o sétimo Torneio Internacional Futsal Jovem “Cidade do Entroncamento”, no Pavilhão Desportivo Municipal, de 21 a 23 Junho, com organização do Centro Recreativo Casal do Grilo. Sábado, 22 de Junho, nos Campos Municipais de Ténis, realiza-se a segunda etapa do Torneio Social de Veteranos, organizado pelo CLAC.