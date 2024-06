Tradição e modernidade de mãos dadas nas Festas de Alverca

Mais do que um momento de convívio e de reencontro de amigos, as Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca são uma oportunidade comercial, de descobrir novos negócios, actividades lúdicas e assistir a concertos que primam pela qualidade. Convívio, boa gastronomia e eventos culturais e desportivos são outros dos destaques da festa que se volta a realizar no parque da feira semanal entre os dias 26 e 30 de Junho. Os cabeças de cartaz desta edição são os ABBA Mia, um tributo à banda sueca, Gravity Trail e John Goulart, Miguel Azevedo, Berg e HMB.

Como manda a tradição, a noite de sexta-feira, 28 de Junho, tem como rainha a sardinha assada, com a habitual distribuição de pão, sardinhas e vinho a quem quiser celebrar São Pedro. O dia seguinte, 29 de Junho, é marcado pela habitual missa solene no adro da Igreja de São Pedro, agendada para as 16h00, seguida da procissão de São Pedro pelas ruas da cidade. À noite têm lugar as marchas populares pelas ruas da cidade, que este ano contam com a presença das marchas da Associação de Reformados Pensionistas de Idosos de Alverca, Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Sobralinho, Clube Recreativo Desportivo Arrudense (Arruda dos Vinhos), Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Santo Antão do Tojal (Loures) e a Marcha dos Olivais, pelo grupo de Pesca e Desporto de Santa Maria dos Olivais.

Cláudio Lotra, presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, diz que as festas são um dos momentos de exaltação da vida da cidade e da comunidade e convida todos a juntarem-se aos vários momentos do programa, que tem actividades para todos os gostos. “Vão ser cinco dias de encontros e reencontros, dedicados aos habitantes da nossa união de freguesias e do nosso concelho mas também a todos os visitantes de outras regiões que se deslocam à nossa cidade. Nas áreas de tasquinhas e de stands voltamos a contar com a presença de diversas associações da nossa união de freguesias, dando mostras da forte vitalidade cultural, desportiva e social”, refere o autarca.

Do programa consta também a transmissão de jogos da selecção nacional de futebol no campeonato europeu, a actuação dos Gravity Trail, o vencedor do Alverca Band Fest (dia 27 às 21h30) e fogo de artifício no encerramento dos festejos, dia 30 à meia-noite. Dia 30, pelas 09h00, tem lugar o Trail Alverca Urban Runners e o 10º Raid BTT da APOGMA. Haverá cinco parques de estacionamento disponíveis para os visitantes, com distâncias do recinto da festa entre os 250 metros e os 1.200 metros, disponíveis para consulta no site da junta de freguesia.