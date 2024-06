Resposta diferenciada e clareza para ajudar a evoluir e aproveitar oportunidades

Violante Carvalho trabalha em contabilidade há vinte e três anos. Licenciada em gestão de empresas, Mestre em contabilidade, fiscalidade e auditoria e doutoranda em contabilidade pela Universidade de Aveiro, abriu o seu próprio gabinete de contabilidade em Fevereiro deste ano, em Benavente, sua terra natal, com a designação VC - Contabilista Certificada.

Localizado na Rua Professor António Salvado Pires nº1, o gabinete de contabilidade tem clientes de Benavente, Porto Alto, Samora Correia, Lisboa e de outras localidades. Presta serviços de processamento de salários, contabilidade, fiscalidade, apoio jurídico, registo automóvel, documentação para venda de bens, IRS e elaboração de contratos, através de uma advogada com quem tem uma parceria.

A clareza e a honestidade são as suas principais características. “Estou preparada para dar aos clientes uma resposta diferenciada. Procuro esclarecer com clareza e ajudar em alguns pontos em que, por vezes, eles não sabem que precisam de ajuda. Também procuro alertar para certos benefícios fiscais que não conhecem, por exemplo. Sou específica e foco-me bastante no cliente. Explico e elucido-o sobre como o próprio pode evoluir, crescer e tirar partido da sua própria actividade. A decisão é dele. Eu estou cá para o ajudar”, refere.

Violante Carvalho gostou de trabalhar nos locais por onde passou, mas foi completando a sua formação, e decidiu abrir o seu próprio gabinete, para trabalhar com maior tranquilidade e autonomia. Refere que tem tido visibilidade, nomeadamente porque está bem situada e faz um balanço positivo da sua decisão.

Sobre planos para o futuro pretende publicar a sua tese em revistas científicas e contribuir para dar mais dignidade à profissão. O facto de também ser formadora dá-lhe hipótese de futuramente abrir algo no ramo das formações, nomeadamente na Grande Lisboa, onde existe uma outra panóplia de actividades.

O gabinete VC - Contabilista Certificada, de Violante Carvalho, funciona de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.