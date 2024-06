Colete Encarnado com espaço para as famílias e reforço nos transportes

A cidade de Vila Franca de Xira recebe entre 05 e 07 de Julho a 92.ª edição da Festa do Colete Encarnado, uma das mais emblemáticas do Ribatejo. O programa mantém a tradição com destaque para a vertente tauromáquica, em que são homenageados os touros, cavalos e campinos. Um dos momentos altos da festa acontece na tarde do dia 06 de Julho, com a homenagem à figura do campino, realizada no largo do município, a que se segue um desfile de cavalos e uma espera e largada de touros. O campino de Benavente, Joaquim Júlio, conhecido por Matateu, é o homenageado este ano.

A nível musical os destaques vão para as actuações de David Carreira, Ricardo Ribeiro e Marco Rodrigues, a banda Anjos e Sangre Ibérico, com entrada gratuita. O palco principal vai manter-se no Parque Urbano do Cevadeiro, apesar das criticas dos comerciantes o ano passado. Questões de segurança, tendo em conta a afluência de público, estão na origem da mudança. De referir que os concertos neste palco vão ter interpretação de Língua Gestual Portuguesa.

Largadas e corridas de touros, animação musical, tertúlias, sardinha assada, street food e fogo-de-artifício compõem o programa do certame. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, assegurou que o município está absolutamente preparado para receber as pessoas, sendo esperados milhares de visitantes nos três dias da festa, com o objectivo de superar os cerca de 300 mil visitantes da edição anterior. A novidade este ano vai para o espaço para a família, que vai ficar localizado junto ao tribunal, para momentos de pausa para quem tem bebés ou crianças pequenas e inclui um espaço para amamentação e troca de fraldas.

Esta edição, além da equipa médica e de enfermagem, a cidade vai ter uma viatura de socorro em permanência, a par da vigilância das autoridades policiais e do Serviço Municipal de Protecção Civil.

Recorde-se que as ruas ficam fechadas ao trânsito mas os autocarros shuttles gratuitos foram reforçados e vão circular entre as 17h00 e as 05h00, com partidas (e regresso) a cada meia hora da Castanheira do Ribatejo e Povos, a norte; e de Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Alverca do Ribatejo e Alhandra, a sul, com paragens junto a locais com grandes estacionamentos.

Vai haver ainda comboio especial, grátis, nas madrugadas de 06 e 07 Julho, com partida às 3h20 de Vila Franca de Xira e com paragem em todas as estações e apeadeiros até Lisboa/Santa Apolónia. Reconhecida em 2020 como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa, a Festa do Colete Encarnado recebeu, em 2024, o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria de Festas, Feiras e Romarias.