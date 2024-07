“A nossa determinação e resiliência são a base para um futuro promissor”

Ser Directora do Agrupamento de Escolas Gil Paes tem sido uma experiência marcada tanto por desafios quanto por oportunidades. O aumento das situações de incapacidade física para o trabalho, consequência do envelhecimento dos profissionais de educação; a dificuldade em substituir os profissionais ausentes por doença, por insuficiência de docentes para contratar; a entrada de docentes em fase de indução na carreira, a quem é necessário acompanhar, têm criado inúmeros desafios. Este obstáculo é colmatado com o compromisso inabalável dos profissionais do AEGP com a educação e o bem-estar dos nossos alunos.

Para colocarmos em acção o Projecto Educativo e, em simultâneo, responder às exigências da Tutela e do Município, exige a capacidade de nos reinventarmos em cada dia. É difícil ter tempo para parar e pensar. Responder aos problemas do dia-a-dia de uma escola, onde o lema é promover a inclusão de todos e o prazer de aprender, implica disponibilidade. Ser pró-activo, antecipar e prevenir exige um bem cada vez mais escasso: “tempo”. Embora as promessas de desburocratização se sucedam, vamos sentido uma crescente pressão para a execução de tarefas correntes, com cumprimento de prazos que o digital ainda não conseguiu aliviar.

O trabalho colaborativo entre Directores dos agrupamentos da rede de influência do Centro de Formação A23 tem mitigado a pressão, que nos é colocada diariamente.

O processo de descentralização de competências para os municípios promete uma gestão mais próxima e, idealmente, mais eficiente dos recursos educativos. No entanto, como em qualquer mudança, é essencial considerar as implicações práticas e as dinâmicas de adaptação necessárias. No nosso agrupamento, essa proximidade já demonstrou potencial em vários aspectos, mas a gestão das infra-estruturas escolares ainda carece de respostas para muitos dos problemas com que nos confrontamos.

Temos a prioridade da requalificação da Escola Secundária Maria Lamas, que apenas teve um reduzido investimento muito aquém das necessidades efectivas. A gestão dos Assistentes Operacionais é outro desafio diário. São insuficientes os rácios para Assistentes Operacionais, face à oferta extracurricular, e há baixas médicas sem substituição durante todo o ano lectivo. Contudo, acredito que, com um esforço conjunto e uma visão partilhada, poderemos assegurar que as mudanças da transferência de competências resultem em benefícios tangíveis para a comunidade escolar.

Outro aspecto que precisamos todos de melhorar é a incompreensão dos pais, que esperam da Escola a resposta para o que está na nossa esfera de acção e muito para além dela. Sentimos a necessidade permanente de ter um plano de comunicação com as famílias muito delicado e assertivo. Após a pandemia, os pais passaram a privilegiar canais de comunicação não habituais e, por vezes, alguns abordam os professores de forma nem sempre amistosa e cooperante. Há necessidade de regulação da comunicação das famílias com a escola. A desvalorização do trabalho do professor, ao longo das últimas décadas, reflecte-se na comunicação de muitas famílias com a escola. É um trabalho de promoção e valorização do trabalho dos professores que terá de ser assumido por toda a sociedade. Devo uma palavra de apreço e consideração por todos os pais que colaboram com os profissionais de educação e deixam o seu contributo na vida da escola, como foi notório no final deste ano, a título de exemplo, nas festas de encerramento das actividades lectivas. Os pais têm de estar ao lado dos professores; somos os seus parceiros de eleição para a construção cívica e formativa das crianças e jovens com quem trabalhamos, dos seus filhos.

Apesar dos desafios que enfrentamos diariamente, a nossa determinação e resiliência são a base para um futuro promissor. A colaboração entre os elementos da comunidade educativa e o compromisso dos nossos docentes reforçam a nossa capacidade de superar obstáculos. Encaramos o futuro com optimismo, sabendo que, através do esforço conjunto e da visão partilhada, continuaremos a promover o prazer de aprender e a formação cívica das nossas crianças e jovens. É com este espírito de união e colaboração que transformaremos cada desafio numa nova oportunidade de sucesso para o nosso Agrupamento.

* Agrupamento de Escolas Gil Paes (Torres Novas).