Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos: um Compromisso com a Excelência Educativa

Situado no coração do Ribatejo, o Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos (AESM) assume como marca identitária da sua acção e prática educativa, a riqueza da cultura e das tradições do concelho onde se integra.

Este Agrupamento tem por missão proporcionar uma educação de qualidade que promova o desenvolvimento integral dos nossos alunos, preparando-os para os desafios do futuro. Pretendemos que os nossos alunos sejam cidadãos responsáveis, críticos e activos de modo a contribuírem para o desenvolvimento social e das comunidades onde se venham a integrar.

O AESM assume-se como um espaço de aprendizagem dinâmico e acolhedor, onde cada aluno é valorizado e motivado para responder aos desafios de um mundo global e em permanente mudança. O nosso foco centra-se em: - Promover o Sucesso Escolar: Através de metodologias activas e diferenciadas, de modo que os nossos alunos adquiram as competências necessárias para a sua vida académica e profissional. - Fomentar a Inclusão: Criando um ambiente inclusivo que respeita e valoriza a diversidade. - Inovar na Educação: Investindo em tecnologias educativas e práticas pedagógicas inovadoras, preparando os nossos alunos para os desafios do século XXI. Desenvolver Competências Pessoais e Sociais: Através de actividades extracurriculares e projectos de cidadania, incentivando ao desenvolvimento de competências sociais, emocionais e éticas. - O compromisso do Agrupamento em estabelecer parcerias estratégicas com empresas, instituições locais e de ensino superior, visa a criação de uma rede de apoio que enriqueça a formação educativa dos nossos alunos.

Acreditamos que a educação é a base para um futuro melhor. No AESM, estamos comprometidos em criar um ambiente de aprendizagem onde cada aluno possa prosperar e alcançar os seus sonhos. Juntos, construiremos uma comunidade educativa forte, baseada nos valores de respeito, inclusão e excelência.

* Directora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos