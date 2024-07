Antes de um novo ano lectivo é hora de explicar, esclarecer dúvidas e dar sugestões

O MIRANTE volta a reunir os mais credenciados especialistas em ensino, educação e formação, com o objectivo de divulgar o que têm para dizer a futuros e actuais estudantes, pais e encarregados de educação.

Cada um dos que aceitaram participar neste especial sobre ensino fala sobre aquilo que melhor conhece, com a vantagem de estar habilitado e habituado a explicar, tirar dúvidas e dar sugestões.

Nos últimos anos, perante um mundo cada vez mais complexo, tem crescido a importância dos professores e do ensino. A crescente exigência de melhor preparação das crianças e dos jovens para enfrentarem com sucesso os desafios pessoais, sociais e profissionais, alterou a forma como a sociedade encara a escola.

E as escolas estão a responder da melhor forma à nova realidade, como sempre fizeram, apesar de muitas vezes condicionadas por decisões políticas, constrangimentos vários e desinformação.

Com grande sentido de responsabilidade, sem nunca deixarem de apontar falhas e insuficiências, nem de exigir o que é justo, recusaram contribuir para gerar mais ruído e instabilidade, preferindo concentrar-se na procura de soluções, com sabedoria, criatividade e resiliência, defendendo sempre o interesse dos jovens e apoiando os pais.

Na região há cada vez mais e melhores respostas. E mais diversificadas e abrangentes. Respostas em todos os graus de ensino, ao nível do que de melhor se faz. Respostas públicas e privadas, interessantes, credíveis, certificadas e sustentadas.

Este Especial Ensino de O MIRANTE pretende contribuir para a preparação de estudantes e pais para o novo ano lectivo, mas não o poderíamos ter feito sem o apoio dos que nele aceitaram participar. A todos eles o nosso agradecimento. E fica o convite a todos os que, pelas mais diversas razões, não participaram, para o fazerem nas próximas edições.