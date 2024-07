ISLA Santarém: uma oferta de Ensino Superior de Excelência

O ISLA de Santarém, fundado em 1984, tem uma oferta educativa única e diferenciada englobando 16 cursos técnicos superiores profissionais, 6 licenciaturas, 3 mestrados e 34 pós-graduações e MBA´s, refere Filipa Martinho, Delegada do Administrador do ISLA Santarém.

TeSP com uma oferta

muito abrangente

Filipa Martinho afirma que os 16 cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) disponíveis no ISLA são direcionados a estudantes com 12.º ano de escolaridade que pretendam obter uma dupla certificação (qualificação académica e profissional), sendo leccionados numa proximidade constante com o mercado de trabalho. No próximo ano letivo 2024-25, vamos iniciar um TeSP em Turismo Equestre, sendo um curso em colaboração com o Município da Golegã.

Licenciaturas com bolsas para os que são da nossa terra

O ISLA continua apostado em contribuir para fixar a população qualificada na nossa região. Como contributo para este objectivo tem um programa designado: ‘Bolsa para os que são da nossa terra’, com um valor pecuniário anual de 1500 euros por ano lectivo (abrangendo todos os anos do curso), destinado a estudantes que se candidatam a uma licenciatura através do regime geral de acesso ou das provas locais para cursos de dupla certificação do ensino secundário. A única condição é que os candidatos residam num dos 22 concelhos que integram as NUT da Lezíria do Tejo ou do Médio Tejo. Também nas licenciaturas estudar no ISLA é mais barato do que no ensino público, afirma Filipa Martinho.

Mestrados, Pós-graduações

e MBA alinhados com as necessidades da região

Filipa Martinho realça que os estudantes encontram cursos que garantem um elevado nível de qualificação técnica/científica e empregabilidade abrangendo áreas tão diversificadas como: Comércio e Marketing; Educação e Formação; Gestão e Administração; Informação e Tecnologias; Proteção e Segurança; Sustentabilidade e Ambiente; Turismo e Eventos.

Se procuras um ensino superior de excelência o ISLA é a tua melhor opção. Aceita o nosso desafio, inscreve-te no ISLA e vem viver uma experiência única que te marcará para toda a vida.

* Delegada do Administrador

do ISLA Santarém