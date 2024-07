Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo: ambição sempre maior que o aperto

Despedimo-nos do ano lectivo. Não nos despedimos das pessoas. Do tempo delas em nós. Encontram-se nos nossos olhos. Na gloriosa ascensão dos conquistas comuns. Das escolas onde gostamos de estar. Neste ano de singularidade vem à tona o renascer da Escola Secundária do Cartaxo. Permissão para os alunos encontrarem na escola um lugar de conforto, de cor. Espaços renovados para estudar, para jogar, para comer e desfrutar de refeições com toda a dignidade.

Foram dias tecidos de luz. A coragem de sonhar. O projecto comunitário do maior cravo humano do mundo, na evocação dos 50 anos do 25 de Abril, foi um gesto capaz de ser cravo. Numa organização da Câmara Municipal em parceria como Plano Nacional das Artes do Agrupamento, elevou, naturalmente, no Cartaxo, o sentido de pertença. É a sede do tanto que faz belo o que permanece.

A Praça da Felicidade, foi um projecto em que a Câmara Municipal teve a coragem de avaliar os níveis de felicidade em cada escola, para que assim pudessem crescer. Ficou-nos o rumor das crianças no espectáculo das Artes Performativas, dos artistas residentes com os alunos do 1º Ciclo. A ternura surda em cada centro de apoio às aprendizagens.

O próximo ano lectivo é o horizonte que se prolonga. Será um ano de prosseguir com a formação de toda a comunidade educativa. Exemplo disso, será no arranque do ano lectivo de formação organizada para os assistentes operacionais, pela autarquia.

Será um ano de convocar os alunos para dar continuidade a projectos bem-sucedidos e de investir em novos. Dar primavera aos dias despidos. Ambição sempre maior que o aperto. Abertura das portas do Agrupamento à comunidade e o crescente envolvimento dos encarregados de educação, abre varandas para novos desafios.

Chegamos cedo. Sonhamos mais.

* Director do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo