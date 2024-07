O desafio da implementação dos Centros Tecnológicos Especializados

Num ano lectivo que ficou marcado pela mudança governativa, é com muita expectativa que as escolas profissionais olham para o futuro, que se afigura como desafiante. A implementação dos Centros Tecnológicos Especializados, medida financiada pelo PRR, é um dos principais objectivos a cumprir, e que obriga à mobilização de equipas internas de forma que se consigam superar todas as burocracias e cumprir os prazos de execução. Sabemos que o Governo está consciente destes constrangimentos e que está a tentar agilizar alguns processos.

Nas escolas profissionais onde tenho algumas responsabilidades de gestão, temos cinco Centros Tecnológicos Especializados (CTE) aprovados. Estes CTE significam a possibilidade de concretizarmos investimentos há muito desejados, como o robustecimento das infra-estruturas tecnológicas e a aquisição de equipamentos e de recursos educativos e tecnológicos de última geração. Lamentamos que não tenha sido possível a cabimentação de verbas para remodelação e instalações.

Em Santarém, a EP Vale do Tejo terá o único CTE na área Digital de toda a Lezíria do Tejo. Este CTE, que integra os cursos de Multimédia e Comunicação e Serviço Digital, irá funcionar como um Hub Criativo, com um Laboratório de Tecnologias Digitais aplicadas ao Marketing e Vendas, uma Sala de Comunicação e Marketing em Ambiente Digital, um Estúdio de Produção de Conteúdos Multimédia e um Centro de Simulação de Comércio e Retalho.

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos terá dois CTEs, um de Informática e um na área Industrial. O CTE de Informática contempla a criação de vários laboratórios (Redes, hardware, programação, gestão, Data Center e um espaço de Aprendizagem activa) e para a aquisição de equipamento informático de topo. O CTE Industrial possibilitará a renovação, em termos de equipamentos, dos laboratórios de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/ Bar, a instalação de novos laboratórios de Electrónica e Electricidade, Desenho e Programação, Inovação e ainda uma Oficina de Automação, Comando e Instrumentação, que será totalmente equipada com equipamento de última geração.

A Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EPHTL) terá dois CTEs na área Industrial, um na Póvoa e outro em Lisboa, que irão apoiar os cursos das áreas da Restauração.

Estes CTEs serão fundamentais para podermos continuar a proporcionar um ensino de excelência e a contribuir para a valorização e atractividade dos cursos profissionais.

Queremos, com os CTE, criar um ambiente disruptivo, onde os alunos possam ter acesso aos recursos tecnológicos mais inovadores e se sintam estimulados a inovar, a “pensar fora da caixa” e a desenvolver projectos de investigação.

As competências adquiridas nestes ambientes vão contribuir para o seu desenvolvimento e especialização profissional, quer optem, posteriormente, pela entrada no mercado de trabalho ou pelo prosseguimento de estudos.

A formação de profissionais em áreas onde existe uma grande carência de técnicos qualificados (como análise de dados, sistemas informáticos, marketing digital, automação, electrónica e restauração), áreas onde estes CTE pretendem actuar, é crucial para responder às necessidades do mercado e para impulsionar a competitividade das empresas.

A colaboração com os CTE permitirá às empresas ter acesso a jovens técnicos altamente qualificados e preparados para enfrentar os desafios tecnológicos do futuro. Por tudo isto, acreditamos que a escolha dos jovens e das famílias pelas nossas escolas profissionais é a aposta segura, para um futuro de sucesso.

*Gestora EPVT; EPC; EPHTL e EPSM