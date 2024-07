Utentes e colaboradores da Unicrisano foram ao Rock In Rio

Cento e vinte utentes e colaboradores da Unicrisano - União dos Centros de Recuperação Infantil do Distrito de Santarém e Outros teve oportunidade de visitar a Cidade do Rock 2024, durante o decorrer do Rock In Rio 2024, a convite da SIC Esperança, que acolheu o pedido feito nesse sentido.

A visita decorreu no dia 22 de Junho e foi vivida com muita intensidade e emoção, e o ambiente de convívio não passou despercebido a muitos dos presentes, principalmente às entidades da organização, do Rock In Rio 2024. A direcção da Unicrisano, que deixou também uma palavra para os que não puderem participar no evento.

A Unicrisano, com sede em Torres Novas, foi fundada em 1986 para responder à necessidade da existência de uma União que defendesse aos níveis estatal e da sociedade civil, os nobres ideais de solidariedade social na área da deficiência, visando sempre em primeiro lugar a reabilitação e a integração social dos seus utentes.