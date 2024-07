Agrupamento de Escolas de Almeirim: uma referência de qualidade na educação com crescente ligação à comunidade

O Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA) tem-se consolidado como uma referência de qualidade na educação e crescente ligação à comunidade. Os resultados académicos, os projectos e actividades desenvolvidas apresentam-se com uma trajectória marcante, com contributos relevantes para o desenvolvimento global dos alunos.

Desde o pré-escolar ao ensino secundário procura-se uma formação com base na aquisição de competências de nível, na valorização do relacionamento interpessoal, na cooperação e no desenvolvimento do espírito crítico e de capacidades que permitam responder aos desafios da sociedade, abrindo horizontes a contextos diversificados, quer locais, nacionais ou internacionais.

De forma a contribuir positivamente na construção de projectos de vida, o AEA aposta na qualidade e abrangência de alternativas e possibilidades que passam pela formação no âmbito dos cursos científico-humanísticos e nos cursos profissionais de grau de qualificação, nível 4.

Os resultados dos alunos reflectem a dedicação e o compromisso de toda a comunidade escolar. É de realçar que os níveis de qualificação profissional têm registado uma evolução positiva nos últimos anos e, no passado ano lectivo, destaca-se a taxa de ingresso no ensino superior, com 97,3% dos alunos colocados.

O agrupamento pretende uma acção educativa integrada e inovadora, implementando métodos de ensino com impacto na formação dos alunos, em parceria com outras instituições, particularmente o município. As actividades lectivas são complementadas com ofertas de complemento ao currículo, englobando Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), Componente de Apoio à Família (CAF), Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e um número alargado de Clubes e Projectos, de âmbito ambiental, tecnológico, desportivo, cultural, artístico, europeu, socioemocional, contribuindo para uma cidadania activa. Destaca-se também a Educação Inclusiva, oferecendo um apoio especializado, promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e adaptado às necessidades individuais quer sejam de âmbito individual, social ou cultural. A preocupação com a saúde e bem-estar é uma constante, tendo sido implementado este ano lectivo uma medida de restrição de telemóveis no espaço escolar, com resultados muito positivos em termos de ambiente de escola, melhorando a relação interpessoal entre os alunos.

Pretende-se uma resposta alargada, numa abordagem educacional holística, que contribua para o desenvolvimento de competências nos alunos, para além do domínio de conhecimentos curriculares, incluindo assim habilidades interpessoais e intrapessoais - soft skills; capacitando-os a serem pensadores críticos, colaboradores eficazes e cidadãos responsáveis, capazes de enfrentar desafios e de se adaptarem a um mundo em constante transformação. As escolas do agrupamento têm sido alvo de requalificação, com vista à melhoria das instalações, aguardando-se uma intervenção na escola secundária; apesar dos constrangimentos inerentes a essa situação, actualmente, na sua maioria os edifícios apresentam estruturas renovadas que beneficiam directamente os alunos.

Para o futuro ambiciona-se a continuação de uma acção sustentada, com base no trabalho colaborativo, no desenvolvimento de projectos de sustentabilidade, na qualidade pedagógica, colocando o aluno no centro do processo educativo. Com o apoio e esforço conjunto de alunos, professores, funcionários e famílias o agrupamento compromete-se em continuar a oferecer uma educação de qualidade, assim como proporcionar bem-estar a toda a comunidade educativa.

* Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim