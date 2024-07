Ensino Superior arranca em Azambuja com curso TeSP em Distribuição e Logística

Estão abertas até 27 de Agosto, as inscrições para o curso de grau Técnico Superior Profissional (TeSP) especializado em Distribuição e Logística, que marca a chegada do ensino superior ao Concelho de Azambuja no ano lectivo 2024/2025.

A concretização do curso resulta de um protocolo de parceria e de um intenso trabalho conjunto, da Câmara Municipal e do Instituto Politécnico de Santarém, entidade responsável por toda a parte pedagógica.

O curso vai decorrer em quatro semestres lectivos que contempla as componentes de formação geral e científica, técnica e em contexto de trabalho.

Esta última componente – estágio prático, tem a duração de um semestre lectivo e o Município de Azambuja está em condições de assegurar essa colocação aos futuros alunos numa de doze empresas instaladas no Concelho de Azambuja mais duas do Concelho de Alenquer, com as quais a autarquia tem mantido estreito contacto e colaboração. Segundo o município, aquelas empresas estão muito receptivas a recursos humanos mais qualificados, nomeadamente, com especialização nas áreas de distribuição e logística.

Ao concluírem o curso com sucesso, os alunos encontrarão portas abertas em carreiras profissionais como sejam técnico de logística, de transportes, rotas e frotas; técnico de suporte a clientes e de ligação a fornecedores; técnico de compras e técnico de operações/ligação a prestador de serviços logísticos; bem como responsável de equipas logísticas ou operador de inventários e de sincronização de stocks, entre outras.

O curso funcionará em regime pós-laboral em Azambuja, contando neste primeiro ano com 20 vagas, e será ministrado por docentes do Instituto Politécnico de Santarém.