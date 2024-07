Escola Profissional de Rio Maior é uma incontornável força geradora de recursos humanos qualificados

A Escola Profissional de Rio Maior é hoje considerada uma incontornável força geradora de recursos humanos qualificados. Começou por ser uma pequena escola, mas ao longo dos mais de 30 anos de vida, foi crescendo e adquirindo uma notoriedade que é hoje unanimemente reconhecida a nível regional e nacional.

Actualmente com cerca de 250 alunos, a EPRM pretende anualmente oferecer uma oferta formativa alinhada com as necessidades da região. Para o ano lectivo 2024/2025 iremos ter os seguintes cursos em oferta formativa: - Curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial / Electromecânica; - Curso Profissional Técnico de Electrónica, Automação e Computadores; - Curso Profissional Técnico de Desporto; - Curso Profissional Técnico de Comunicação Marketing, Relações Publicas e Publicidade; - Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde.

Ao longo do ano lectivo a EPRM desenvolve actividades e projectos junto da comunidade através dos clubes EPRM Faz, EPRM Comunica, EPRM Robótica e ECO Escolas que vão originando uma maior visibilidade e notoriedade junto da comunidade. Além disso, disponibilizamos apoio às disciplinas de Matemática, Física e Química e Português para todos os alunos da EPRM. Mas há muito mais na EPRM! Durante o ano lectivo são realizadas actividades curriculares e extracurriculares, visitas de estudo nacionais e internacionais, sessões de esclarecimento sobre as mais diversas temáticas, desde empreendedorismo, voluntariado, acesso ao ensino superior, entre outras. Fazemos Surf, Padlle, Orientação, Escalada, Paint-ball, jogamos Futebol, promovemos alimentação saudável e comemoramos o Halloween, o São Martinho, o Dia dos Namorados entre outros. E, como expoente máximo da dinâmica da Escola, temos as nossas Jornadas Profissionais em que distinguimos os melhores alunos finalistas, realizamos o Desafia-T’ EPRM, concurso das melhores PAP’S e mostramos a nossa Escola e os nossos projectos a todos aqueles que nos querem visitar.

Para sustentar todo o dinamismo e aquisição de competências, muito vai contribuir a execução da candidatura a Centro Tecnológico Especialidade na área Industrial por parte da Escola Profissional de Rio Maior. Esta candidatura aprovada em 2023 e inserida no programa do Plano de Recuperação e Resiliência, visa melhorar a infra-estrutura tecnológica, as condições de formação e educação da escola e modernizar a oferta formativa em linha com as evoluções do tecido empresarial.

Para além da implementação de uma nova rede estruturada Wi-Fi e substituição de todo o parque informático, estão também a ser adquiridos novos equipamentos e ferramentas tecnologicamente evoluídos, como é o caso do Centro de Maquinação e Tornos CNC, da Linha de Automação e Robótica, dos Simuladores de Soldadura, dos painéis digitais interactivos, entre muitos outros. A candidatura prevê ainda a criação de uma nova Oficina de Mecatrónica, de um Laboratório Técnico de Comunicação, e a construção de uma Portaria Automatizada e de balneários M/F, sendo espectável a conclusão do projecto em Março de 2025.

* Director Pedagógico