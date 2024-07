Novo curso de mestrado em Engenharia Zootécnica – ESAS-IPSantarém

O novo curso de Mestrado em Engenharia Zootécnica, que abre vagas no próximo ano lectivo de 2024-2025 na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, visa o desenvolvimento e actualização técnica/científica de recém-licenciados e de técnicos inseridos no mercado de trabalho.

É objectivo geral do curso proporcionar formação técnico-científica aprofundada na área da produção animal, visando o desenvolvimento e actualização dos conhecimentos científicos e/ou profissionais. Apresenta-se como um curso de mestrado inovador onde se pretende transmitir novas competências e valências nas áreas do delineamento e execução de projectos agro-pecuários, transformação e qualidade dos produtos, segurança alimentar, one health, biotecnologias, zootecnia de precisão, sustentabilidade, defesa do ambiente e bem-estar animal.

Apresenta uma duração mais reduzida de 1 ano e meio (3 semestres) e não no modelo clássico de 2 anos, com funcionamento em regime pós-laboral e com um currículo lectivo actual e abrangente. No que diz respeito ao Politécnico de Santarém vem colmatar uma lacuna que existia de um 2º ciclo na área da zootecnia.

Este curso tem ainda a particularidade de ter surgido por uma solicitação dos estudantes da ESAS dos cursos de TeSP e 1º ciclo na área da zootecnia que gostariam de prosseguir estudos de 2º ciclo e aprofundar conhecimentos nesta área em que a ESAS apresenta bastante know-how, experiência e competências.

António Vicente, coordenador do Mestrado em Engenharia Zootécnica na ESAS do IPSantarém