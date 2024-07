Cinco dias de festa no Porto Alto em honra de Nossa Senhora de Guadalupe

O Porto Alto vai receber a festa anual em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe, que decorre de 19 a 23 de Julho. A comissão de festas está já a preparar o recinto para receber os visitantes ao longo dos cinco dias e apostou num cartaz musical com nomes como Emanuel, Chave d’Ouro, Grupo Republika, Sonido Andaluz e Miguel Bravo.

Durante as festas, o Mercado do Porto Alto vai ter um espaço dedicado aos artesãos, que ali estarão a expor e vender os seus produtos. Bailes, noite de fados e sevilhanas compõem o programa deste ano. Não vai faltar também o tradicional desfile etnográfico na tarde de sábado, 20 de Julho, e que conta com a participação de vários ranchos folclóricos. Um dos momentos altos da festa, e que atrai mais público, é a noite da sardinha assada. A partir das 21h30 de sábado os fogareiros começam a acender para receber a iguaria que depois é distribuída gratuitamente. Na vertente da festa brava, todos os dias vão acontecer largadas de touros, demonstrações de escolas de toureio e provas de perícia de campinos e cavaleiros amadores.

Entre comes e bebes, com a presença de tasquinhas no recinto da festa, a religiosidade também tem lugar no programa ou não fosse a festa em honra da santa da terra. A eucaristia, seguida de procissão, está marcada para domingo à tarde, dia 21 de Julho. Todos os anos a festa é organizada pelos elementos da comissão de festas com o apoio dos funcionários da Câmara Municipal de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia. Este ano, Marinela Rocha, Luís Inácio, Lara Antunes, Filipe Fernandes, Mafalda Carvalho e Nuno Cardoso são os membros da comissão de festas que prometem cinco dias de muita animação.