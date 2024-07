DecorSorriso há oito anos a devolver o sorriso e a auto-estima aos pacientes

O sorriso é uma “peça” fundamental em cada ser humano. Através dele demonstram-se variadas emoções e é também um fator preponderante na auto-estima de cada pessoa. É esse sentimento de bem estar próprio que a clínica de medicina dentária DecorSorriso, situada no n.º 10, da Estrada dos Curralinhos, em Samora Correia, tem devolvido aos pacientes ao longo de oito anos de atividade.

O foco da DecorSorriso é estar na vanguarda da tecnologia e da inovação quer em termos de equipamentos quer em termos de práticas clínicas. Neste aspeto, um dos procedimentos que se destaca é a cirurgia de implantes dentários sem cortes.

Esta técnica permite planear e executar, com precisão, procedimentos cirúrgicos com recurso a imagens tridimensionais obtidas através do scaneamento intraoral e de tomografias computorizadas.

Com estas imagens é possível planear, com antecedência, o posicionamento do futuro implante. A partir daí é confeccionada a guia cirúrgica, um dispositivo preciso e seguro que orienta o perfeito posicionamento dos implantes.

Com esta técnica, há várias vantagens como a redução do tempo de operação, um menor sangramento durante o ato cirúrgico e a inexistência de desconforto no período pós-operatório associado a uma recuperação mais rápida.

A DecorSorriso disponibiliza aos pacientes todos os atos médicos de medicina dentária, contando com consultórios específicos para adultos, mas também para crianças onde nenhum pormenor é esquecido para que a ida ao dentista deixe de ser uma fobia e passe a ser feita de forma regular e com motivação.

Profundamente enraizada na comunidade, a DecorSorriso está associada a iniciativas solidárias de âmbito local, num verdadeiro compromisso de responsabilidade social.

