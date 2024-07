Desde a primeira infância até à terceira idade, a Fisioterapia contribui para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das mulheres em todas as fases das suas vidas.

A Fisioterapia pélvica não é apenas os “exercícios de Kegel”, é muito mais para além disso; a Fisioterapia pélvica é uma área bastante importante, sendo responsável pelo tratamento de disfunções do pavimento pélvico, incontinência urinária, disfunção sexual, dor sexual, distúrbios menstruais, endometriose, entre outras condições.

Como primamos pela diferença e pelo melhor para quem nos procura, recentemente a nossa clínica adquiriu a nova tecnologia de Neuromodulação Não Invasiva NESA®, acabando esta por ser uma técnica avançada que oferece múltiplos benefícios. Esta tecnologia utiliza impulsos elétricos suaves, de forma a modular a atividade do sistema nervoso. Este método é confortável e adapta-se às necessidades de cada pessoa, oferecendo uma alternativa segura e eficaz.

Com a Neuromodulação Não Invasiva NESA® conseguimos verificar que os benefícios na saúde íntima das mulheres são: reduz a dor e melhora a qualidade de vida; alivia a dor durante as relações sexuais; fortalece os músculos do pavimento pélvico e melhora o controle urinário; diminui a urgência e a frequência urinária; melhora a circulação na região pélvica e facilita a recuperação do tônus muscular do pavimento pélvico.

Dito isto, é fundamental que as mulheres tenham acesso a profissionais qualificados e especializados em Fisioterapia na Saúde da Mulher, a fim de garantir uma abordagem individualizada e eficaz.

