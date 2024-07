Rocargo Tecnomobile é especialista em soluções de acessibilidade e mobilidade

A Rocargo Tecnomobile comercializa soluções para escadas com as reconhecidas Cadeiras e Plataformas Elevatórias que permitem que pessoas sentadas, ou em cadeira de rodas, as possam subir e descer com todo o conforto e segurança.

Foi no ano 2000 que a Rocargo Tecnomobile decidiu dedicar-se a comercializar e instalar equipamentos para ultrapassar as muitas barreiras que ainda afectam todas as pessoas com mobilidade reduzida.

Sendo uma das empresas mais antigas a nível nacional, continua até hoje a ser uma empresa de referência e reconhecida pela qualidade dos seus produtos e serviços.

Para isso tem contribuído a sempre criteriosa selecção dos equipamentos, a sua fiabilidade e a qualidade dos serviços prestados ao longo dos anos. Tal facto é de extrema importância tendo em consideração a natureza de utilização a que se destinam.

A Rocargo Tecnomobile comercializa soluções para escadas com as reconhecidas Cadeiras e Plataformas Elevatórias que permitem que pessoas sentadas, ou em cadeira de rodas, as possam subir e descer com todo o conforto e segurança. E para elevação vertical tem equipamentos disponíveis nas mais diversas configurações que permitem vencer desníveis desde 50 cm até 10 metros.

Os desafios colocados pelas barreiras arquitectónicas são muitos e muitas vezes complexos, mas a versatilidade dos equipamentos aliada à muita experiência adquirida ao longo dos anos, permite à empresa apresentar soluções para todos os casos que lhe são colocados.

Outra área em que é especializada, é a de produtos para a movimentação e transferência de pacientes em ambiente hospitalar, graças a uma das suas parcerias mais antigas com a Samarit, que é líder mundial na produção daqueles equipamentos, os quais são desenhados para evitar os nefastos efeitos que a movimentação dos pacientes causa nos profissionais de saúde.

Com direcção de António Leitão, a Rocargo Tecnomobile está continuamente atenta ao desenvolvimento do mercado por forma a manter uma gama de produtos moderna e actualizada com as mais recentes tecnologias disponíveis. “Na nossa empresa encontrará a solução que tento procura”, sublinha o responsável. A empresa tem também uma delegação na zona industrial da Maia.