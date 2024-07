Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento: um pilar na saúde e bem-estar da comunidade

Firmino Falcão, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento (SCME), destaca o papel essencial da instituição na prestação de cuidados de saúde na região. A SCME gere o Hospital São João Baptista (HSJB), dois lares e uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados, e tem-se focado na melhoria contínua dos serviços e renovação das infraestruturas, reconhecendo a sua importância na resposta diária às necessidades da população.

O reforço das parcerias tem feito, igualmente, parte da estratégia da SCME. O Provedor reforça ser “importante aproveitar as sinergias existentes com parceiros como forma de dar mais credibilidade aos nossos serviços de saúde”. A SCME mantem, assim, a parceria com a Ucardio, na Unidade de Cardiologia, com consultas da especialidade e exames; no Serviço de Medicina Dentária, a parceria com a Oral Project, com especialistas em várias áreas de intervenção e respostas diferenciadas. Recentemente estabeleceram, parceria com a Gestos Coesos, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, com consultas de Fisiatria e Fisioterapia.

A SCME tem um papel bastante ativo na resposta complementar aos hospitais públicos, tanto a nível cirúrgico, como de exames ou mesmo consultas externas. Atualmente têm celebrados vários protocolos com a ULS Médio Tejo, tanto no âmbito do internamento, em camas sociais, como a nível cirúrgico, na especialidade de ortopedia, e nas consultas de especialidade, onde existe maior lista de espera, nomeadamente na especialidade de Pneumologia. Mantem ainda a convenção com o SNS, no âmbito do SIGA, criado na sequência dos programas especiais de combate às listas de espera, de utentes inscritos para cirurgia, a nível nacional, nos hospitais públicos, em especialidades como Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Neurocirurgia, Oftalmologia e Ortopedia. O objetivo comum, quer do SNS quer da SCME, é proporcionar uma melhor saúde e mais célere aos utentes e, neste âmbito, HSJB e as equipas que o constituem são uma mais-valia na consecução deste objetivo, quer pela sua elevada experiência, quer pela sua competência.

Em suma, a SCME, sob a liderança de Firmino Falcão, há cerca de oito anos, tem demonstrado um compromisso exemplar com a saúde e bem-estar da comunidade, através de investimentos estratégicos, parcerias eficazes e iniciativas de prevenção e promoção da saúde.

