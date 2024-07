Alterações da visão e campo visual provocadas por tumores cerebrais e AVC

Alterações da visão e do campo visual podem ser causadas por tumores cerebrais e acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Essas condições afetam diferentes partes do cérebro responsáveis pela visão e podem resultar em uma variedade de sintomas visuais.

Tumores Cerebrais podem causar alterações na visão dependendo de sua localização e tamanho. Algumas das alterações visuais comuns incluem: perda de campo visual (Hemianopsia) Hemianopsia Homônima: perda de metade do campo visual em ambos os olhos, geralmente do mesmo lado. Isso ocorre quando há lesão na via visual após o quiasma óptico, como no lobo occipital.

Quadrantanopsia: perda de um quarto do campo visual, frequentemente resultante de lesões parciais na radiação óptica.

Visão Dupla (Diplopia) pode ocorrer quando os tumores afetam os nervos cranianos responsáveis pelos movimentos oculares, como os nervos cranianos III, IV ou VI.

Perda de acuidade visual, tumores que comprimem o nervo óptico ou estruturas próximas podem causar perda progressiva da visão.

Escotomas, áreas de cegueira parcial dentro do campo visual, que podem ser causadas por lesões focais no lobo occipital. Papiledema (Inchaço do nervo óptico) devido ao aumento da pressão intracraniana, que pode ser observado com tumores cerebrais.

Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), podem resultar em alterações visuais dependendo da área do cérebro afetada pelo derrame. As manifestações visuais comuns incluem: Hemianopsia Homônima, semelhante àquela causada por tumores, é a perda de metade do campo visual em ambos os olhos, geralmente do lado oposto ao da lesão cerebral.

Perda de visão monocular, ocorre quando há uma obstrução na artéria central da retina ou na artéria oftálmica, afetando a visão de um olho.

Quadrantopsia, perda de um quadrante do campo visual devido a lesões parciais na radiação óptica ou no córtex visual. Visão turva ou distorcida pode resultar de isquemia transitória ou permanente em áreas específicas do cérebro.

Alucinações visuais, podem ocorrer em casos de lesões no lobo occipital ou nas áreas temporais, resultando em percepções visuais distorcidas ou inexistentes.

O diagnóstico das alterações visuais associadas a tumores cerebrais e AVCs geralmente envolve exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), além de exames oftalmológicos e neurológicos detalhados.

Tratamento para tumores cerebrais: pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do tipo, localização e estágio do tumor.

Tratamento para AVCs: inclui trombólise, terapias anticoagulantes, controle de fatores de risco (como hipertensão e diabetes) e reabilitação visual e física.

Alterações visuais causadas por tumores cerebrais e AVCs podem ter um impacto significativo na qualidade de vida. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para minimizar os danos e melhorar os resultados visuais e gerais do paciente. Se você ou alguém que você conhece estiver a enfrentar sintomas visuais repentinos ou progressivos, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.