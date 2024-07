Cancro da próstata: diagnosticar antes dos sintomas é fundamental

O cancro da próstata é o segundo cancro mais comum no sexo masculino no mundo e o primeiro em Portugal. É, de facto, um problema de saúde importante no nosso país, sobretudo quando olhamos para o crescente envelhecimento da população.

É indispensável referir que o cancro da próstata pode ser silencioso em fases iniciais. Alguns sintomas que lhe poderão estar associados são as queixas obstrutivas ao urinar, o aparecimento de sangue na urina ou, em fases mais tardias, dores ósseas. Perante a presença de algum destes sinais, deve procurar ajuda médica para esclarecer a causa.

Reconhecem-se três principais fatores de risco para o desenvolvimento de cancro da próstata: o avançar da idade, a origem étnica africana e a predisposição genética, que engloba a história familiar de cancro da próstata e as pessoas portadoras de alterações genéticas - frequentemente no gene BRCA.

O diagnóstico é feito através de um teste sanguíneo, que mede os níveis de uma proteína conhecida como PSA. É importante referir que o PSA é produzido pelo tecido prostático normal, podendo aumentar em situações benignas, como hiperplasia benigna da próstata, traumatismo ou infeção. Assim, um PSA elevado nem sempre é sinónimo de cancro.

O tratamento do cancro da próstata evoluiu muito ao longo das últimas décadas. As opções podem passar por vigilância ativa, radioterapia, braquiterapia, hormonoterapia ou, em estádios mais avançados da doença, quimioterapia e terapêutica alvo. Dada a complexidade, na CUF, a decisão terapêutica é sempre ponderada em contexto de reunião multidisciplinar e discutida em conjunto com o doente e o seu médico urologista e/ou oncologista.

Cada caso de cancro e cada doente têm as suas particularidades. Independentemente das características, a deteção precoce do cancro da próstata é fundamental para o sucesso do tratamento. Como tal, é imprescindível consultar regularmente o seu médico, fazer os exames de rotina e, perante sintomas ou suspeita de cancro da próstata, não hesitar em procurar ajuda médica de modo a não atrasar o diagnóstico e tratamento.

