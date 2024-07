Clínica Dentária Boca a Boca em Tomar é uma referência na região

A Clínica Dentária Boca a Boca abriu no ano 2000 em Tomar e até agora tratou 17 mil utentes. Conta com uma equipa multidisciplinar de quase duas dezenas de profissionais, sendo que alguns médicos têm mais de 30 anos de experiência. A qualidade do serviço foi distinguida com o selo Scoring de 5% das melhores PMEs de Portugal em 2023. A clínica tem uma área de 250 metros quadrados, com cinco gabinetes.

O sucesso da empresa deve-se muito ao humanismo que caracteriza o atendimento do paciente desde o primeiro contacto, ao pós-operatório e retorno para manutenção e prevenção da saúde oral. Há também um cuidado de excelência no atendimento das crianças que vão ao dentista pela primeira vez, para não terem traumas futuros, continuando a manter todos os cuidados necessários e preocupação com as que já são utentes da clínica e com as que têm medo e pânico de dentista.

Com o lema: "Onde há amor tudo acontece", a clínica destaca-se na implantologia com cirurgias guiadas que podem oferecer a alguns pacientes dentes fixos em apenas três horas, com um pós-operatório sem pontos. A administração de óxido nitroso é outra vantagem que consiste na sedação consciente através da inalação de um gás ficando totalmente relaxado.

O aparelho da EMS, o "airflow" Profilaxis Master, é a mais recente aposta da clinica ao qual é aplicado o protocolo de atendimento GBT (Guided Biofilm Therapy), que consiste em fazer primeiro uma pigmentação da placa bacteriana dos dentes para mostrar onde a lavagem dos dentes é menos eficiente. É ainda feito o jacto de eritritol com água morna, que não agride os tecidos e é aplicado o piezon de led que vibra linearmente causando baixa sensibilidade para remover o tártaro.

A clínica dispõe ainda de Harmonização Facial, Botox, Ácido hialurónico, Bio Estimuladores, Peelings, Micro agulhamento, PRP (plasma rico em plaquetas), sendo alguns complementares à reabilitação oral. Na ortodontia realiza tratamentos convencionais, ortodontia estética com braquetes de porcelana e a ortodontia invisível. A ortopedia trata crianças a partir dos quatro anos redirecionando o crescimento ósseo, prevenindo vários problemas futuros com a função mastigatória, fonação e estética dentária.

A Boca a Boca está na Rua João de Oliveira Casquilho, 35, em Tomar, atrás da rodoviária, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00. A clinica está nas redes sociais e tem um site em: www.bocaaboca.pt.Clínica Dentária Boca a Boca em Tomar

Com 24 anos de actividade em Tomar, a Clínica Dentária Boca a Boca, de Leila Brandão, distingue-se pela inovação, com profissionais experientes, atendimento personalizado e serviços de qualidade com técnicas modernas.

