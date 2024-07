Na Eyes For You a prevenção é o pilar central da nossa filosofia

Na Eyes For You entendemos que a saúde visual é essencial para uma vida plena. Localizada em Santarém, a nossa ótica de atendimento personalizado dedica-se a prestar um vasto leque de serviços diferenciados, assegurando que cada aspeto da sua visão é tratado com a máxima precisão, diferenciação e cuidado.

Dispomos de consultas de optometria, onde os nossos especialistas de saúde visual, com o apoio da mais avançada tecnologia, avaliam a sua visão para fornecer diagnósticos precisos e soluções à sua medida. Através de exames detalhados, identificamos as necessidades individuais de cada cliente, garantindo uma visão nítida e muito confortável. Salientamos a importância dos rastreios visuais nas crianças e a forma como um diagnóstico rigoroso e preciso potencia o sucesso escolar.

Na área da contactologia, somos especialistas em todo o tipo de lentes de contacto, oferecendo diferentes opções que se adaptam às mais diversas patologias e que se adaptam perfeitamente ao seu estilo de vida e necessidades visuais. Seja para praticar desporto, seja para uso diário ou prolongado, a nossa equipa está pronta a encontrar a melhor solução para si.

Para aqueles que enfrentam desafios como estrabismo ou ambliopia, os nossos serviços de ortóptica e terapia visual são fundamentais para uma visão melhorada. Utilizamos exercícios e técnicas terapêuticas para reforçar os músculos oculares e melhorar a coordenação visual.

Os exames complementares de diagnóstico são ferramentas que não descuidamos na avaliação da saúde visual de cada cliente. Acreditamos que um diagnóstico precoce e uma vigilância atenta dos primeiros sintomas e sinais de patologias, permitem que as equipas multidisciplinares atinjam resultados de sucesso e controlo de doenças, as quais, não sendo diagnosticadas precocemente, poderão inclusivamente levar à cegueira.

De entre os exames de que dispomos, destacamos a medição da pressão intraocular, relevante para os doentes de glaucoma e o exame de retinografia, com o qual captamos imagens detalhadas da retina que permitem controlar a evolução da retinopatia diabética e detetar de forma precoce doenças visuais como a degeneração macular e glaucoma.

A prevenção é o pilar central da nossa filosofia. Reconhecemos que cuidar da sua visão é mais do que corrigir problemas: é sobre preveni-los. Por isso, enaltecemos a importância de consultas regulares e cuidados contínuos para preservar a sua saúde visual.

Dispomos ainda de acordos e convenções diretas com todas as seguradoras e instituições locais que beneficiam quem nos visita.

Na Eyes For You, cada cliente é único, é com dedicação, empenho e profissionalismo que a nossa equipa dedica a máxima atenção a cada cliente. Convidamo-lo a visitar-nos e a ver o mundo com mais clareza e beleza.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.