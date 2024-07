A Viver Santarém desempenha um papel importante na promoção da atividade física

A prática de atividade física é essencial para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental das pessoas, independentemente da sua idade. Em Santarém, a Viver Santarém tem desempenhado um papel importante na promoção da atividade física, oferecendo programas como o “Toca a Nadar” e o “Viva Mais”. Estes programas são destinados a diferentes faixas etárias e têm como objetivo integrar os munícipes de Santarém na prática regular de exercício físico.

O Toca a Nadar é uma iniciativa que abrange todos os cerca de 2300 alunos do 1º ciclo do Ensino Básico de Santarém. Este programa é uma excelente oportunidade para as crianças desenvolverem habilidades aquáticas essenciais, ao mesmo tempo que promove a saúde e o bem-estar desde a infância. A natação é conhecida por ser uma atividade completa, que melhora a capacidade cardiovascular e respiratória, e promove a coordenação motora. Além disso, oferece um ambiente seguro para as crianças ganharem confiança e superarem medos, como o medo da água, enquanto se divertem. A integração de todos os alunos do 1º ciclo nesta iniciativa garante que nenhuma criança fique de fora, promovendo a igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva.

Por outro lado, o Programa Viva Mais, direcionado aos mais velhos, integra cerca de 800 pessoas de todas as 18 freguesias do concelho de Santarém. Este programa é de extrema importância pois a prática desportiva na terceira idade tem benefícios comprovados na manutenção da mobilidade, na prevenção de doenças crónicas e na promoção da saúde mental. Atividades físicas regulares ajudam a prevenir a perda de massa muscular e óssea, melhoram a circulação sanguínea, e mantêm o coração saudável. Além disso, têm um impacto positivo na saúde mental reduzindo o risco de depressão e ansiedade, e promove o convívio social que é crucial para combater a solidão e o isolamento frequentemente sentidos nesta faixa etária.

A oferta da Viver Santarém, além de proporcionar atividades físicas, promove a coesão social e a qualidade de vida dos munícipes. Programas como o Toca a Nadar e o Viva Mais são exemplos concretos de como a prática desportiva pode ser inclusiva e acessível, beneficiando diversas faixas etárias e contribuindo para uma comunidade mais saudável. Ao proporcionar estas oportunidades, a Viver Santarém demonstra um compromisso com o desenvolvimento sustentável da saúde e bem-estar da população de Santarém, criando um impacto positivo duradouro. A continuidade e expansão destas iniciativas são fundamentais para promover uma população mais ativa, saudável e integrada.

Escrito de acordo com o novo acordo ortográfico.